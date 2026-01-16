Regresa el CUPRA Formentor VZ5, el SUV que recupera la emoción de conducir

En un panorama cada vez más homogéneo y electrificado, CUPRA ha decidido reivindicar la emoción mecánica y el placer de conducir. El nuevo Formentor VZ5 recupera lo que muchos echaban de menos: el rugido de un motor de cinco cilindros, con una entrega de potencia visceral y un carácter más próximo al de un deportivo que al de un SUV convencional. Un crossover de edición limitada —tan solo habrá disponibles en el mercado 4.000 unidades—, que vuelve a situar a la firma en un terreno que desafía los límites del diseño y el rendimiento.

Es importante recordar que el Formentor representa el mito fundacional de CUPRA, el modelo con el que la marca arrancó su independencia e identidad. Desde su lanzamiento en 2020, introdujo un enfoque poco habitual en el sector, basado en la pasión por el diseño (algo que trascendería del mundo del motor), el rendimiento deportivo y la emoción al volante. Con estos preceptos sobre la mesa, cuando en 2022 lanzaron una edición limitada con un motor de cinco cilindros, un bloque casi desaparecido en Europa y cargado de simbolismo dentro del Grupo Volkswagen, directamente se convirtió en un símbolo de rebeldía y excelencia.

El nuevo CUPRA Formentor VZ5 reivindica todo aquello que lo ha convertido en un objeto de deseo para los verdaderos amantes de los vehículos de combustión. Bajo el capó encontramos el emblemático TSI de cinco cilindros y 2.5 litros, con ese rugido característico que tanto adoran quienes creen que el motor les habla cuando conducen. Con una potencia de 390 CV y 480 Nm de par, lo más emocionante es cómo se gestiona: la transmisión DSG de siete velocidades, la tracción total y el sistema torque splitter, distribuyen la fuerza con precisión quirúrgica entre las cuatro ruedas, ofreciendo una conducción deportiva muy precisa e intuitiva en cada curva y, sobre todo, muy divertida (en especial, en circuito, si se elige el modo de conducción Drift). Para detenerlo cuenta con unas impresionantes pinzas de freno Akebono de seis pistones, junto con unos neumáticos de altas prestaciones de serie.

En el exterior, cada línea del nuevo Formentor VZ5 reafirma su carácter y presencia. El paragolpes delantero adquiere un trazo más agresivo, acompañado por un splitter con el emblema VZ5 grabado y unos pasos de rueda ensanchados que refuerzan su postura firme sobre el asfalto. En la zaga, el paragolpes y el difusor reinterpretan la estética deportiva de la marca, integrando las cuatro salidas de escape en diagonal. Una musculosa silueta que culmina con unas contundentes llantas de aleación exclusivas de 20 pulgadas, con detalles en color cobrizo Copper.

El interior conserva el equilibrio entre sofisticación y deportividad que define a CUPRA. La digitalización se distribuye por el habitáculo para acceder a la información de forma intuitiva, mientras que la iluminación ambiental crea una atmósfera envolvente que acompaña el estado de ánimo del conductor. Tampoco faltan los asientos CUPBucket característicos de CUPRA, pensados para abrazar el cuerpo en cada movimiento y elevar las sensaciones al volante. No importa el lado: la ambición de CUPRA está por encima de fronteras, ofreciendo este modelo con volante tanto a la izquierda como a la derecha para conquistar el exigente mercado británico.