¿Qué pasa el 4 de enero para que ese día sea considerado ‘La Super Bowl del Tinder’?

Existe algo llamado cuffing season, algo así como “temporada de emparejamiento” en español, y se encuadra entre octubre y marzo. Esta temporada cubre los meses en los que las personas solteras ponen mayor empeño en encontrar una pareja con la que pasar la temporada más gélida del año, convencidos de que durante los meses de lluvia y frío lo mejor es tener a alguien a mano con quien hallar calor, ya sea emocional o físico. Aunque la primera referencia online de este concepto proviene de la artista e investigadora Musa Murchison, que en 2008 presentaba un programa de radio semanal llamado Cuz We Said So Radio (“Porque lo decimos nosotros”) en el que empleó el término, ha aclarado que ella no es la creadora . “Yo no lo inventé, sino que era un concepto que ya estaba presente en la jerga neoyorquina”. Murchison considera que es absolutamente cierto que durante esos meses, el amor, y no solo los grados bajo cero, está en el aire. “No conozco a mucha gente a la que no le apetezca un buen abrazo cuando llega el invierno. Estamos hechos para estar juntos, ya sea romántico o platónico”, comenta.

El amor, en números

Pero hay un día clave que quienes busquen pareja han de marcar en sus calendarios: el primer domingo del año, que en 2026 es el 4 de enero; una fecha conocida como Dating Sunday (“domingo de las citas”). Es, según las estadísticas, cuando más solteros recurren a las aplicaciones de citas para encontrar pareja o al menos, arrumacos. Rachel DeAlto, experta en citas de Match Group, el grupo al que pertenece Tinder, calificó en 2020 a ese domingo como “la Super Bowl de las aplicaciones de citas”. Tinder explica que ese día los mensajes directos aumentan casi un 10%. Esta fecha marca el comienzo de la temporada previa a San Valentín, cuando más se eleva el consumo de este tipo de plataformas. Durante dicha temporada los usuarios envían 40 millones de likes más que durante el resto del año. Desde Tinder nos explican que, de media, los usuarios registran alrededor de un 6% más de matches que cualquier otro día del año, teniendo de esta manera lugar una media de 380 matches por segundo, una cifra que supone un aumento aproximado de un 9% en comparación con el resto del año.

Pero el incremento de actividad durante ese día no es ni mucho menos exclusivo de Tinder. Desde otra plataforma, Hinge (muy popular en los últimos meses porque el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, conoció a su esposa en ella) indican que el Dating Sunday de 2024 registró el mayor número de mensajes y likes enviados en comparación con los domingos anteriores de 2023 al haberse producido un incremento del 27% en los likes y del 29% en los mensajes.

Moe Ari Brown, que ostenta el puesto de “experto en amor y conexión” de Hinge, explica a ICON que durante los primeros días del año, muchas personas reflexionan sobre los 365 días previos y visualizan lo que está por venir. “El nuevo año marca el paso de un capítulo a otro y ofrece la oportunidad de un reinicio. Para quienes buscan conexión, la energía del Año Nuevo también trae esperanza, la promesa de renovarse y nuevos comienzos en su vida amorosa”, asegura. Añade que en España, durante el Dating Sunday de 2025, la mayoría de los mensajes se enviaron en la aplicación a las 11 de la noche, y la mayoría de las notas de voz se enviaron a las seis de la tarde.

La aplicación JOYclub también comparte con ICON sus cifras. “A principios de año hay un incremento importante en que nosotros consideramos nuestros usuarios más activos, que son los que se conectan con mayor frecuencia. Concretamente, desde Navidad hasta finales de febrero, observamos un pico en esta estadística”, indica Cecilia Bizzotto, socióloga, sexóloga y portavoz de JOYclub España.

No es amor, lo que tú sientes se llama presión

La temporada navideña es especialmente delicada para quienes no tienen pareja, pues son fechas en las que los familiares, con mejor o peor intención, bombardean a los solteros con preguntas acerca del porqué de la ausencia de un más uno en la mesa. Aunque muchas personas están intentando alejarse de las pantallas para encontrar el amor, y por más que la fatiga de las dating apps sea un tema de conversación recurrente en las publicaciones de estilo de vida, lo cierto es que estas aplicaciones siguen en forma… especialmente, el primer domingo del año.

Bizzotto quiere hacer una advertencia a quienes buscan pareja de forma algo atropellada ante la angustia resultante de las preguntas familiares y ante la presión que en tantas ocasiones traen consigo los propósitos que acompañan a las uvas año tras año. “Vivimos en una sociedad donde tener pareja es visto como un logro a perseguir, como si aportara estatus y tuviera que ser el objetivo vital de todas las personas. Eso provoca mucha presión y, a veces, no es algo que deseemos genuinamente. Damos por hecho que estamos incompletos al no tener pareja y que, con ella, nuestra vida será mucho mejor. Si partimos de estas premisas, es mucho más fácil que acabemos en relaciones tóxicas por el mero hecho de no querer estar solos… Como si la soltería fuera sinónimo de soledad”, señala.