Vuelve Audi winter driving experience: los cursos de conducción que conquistan la nieve

Del 17 de enero al 1 de marzo, Audi inicia una nueva edición de sus cursos invernales para poner a prueba su icónica tracción quattro en las estaciones de esquí más exclusivas de España

La temporada de nieve no solo abre las pistas de esquí. Desde hace más de una década, Audi ha hecho que deslizarse en coche bajo las condiciones más extremas de montaña se convierta también en toda una experiencia invernal. Audi winter driving experience regresan los fines de semana del 17 de enero al 1 de marzo a las estaciones más destacadas de España, Baqueira Beret y Sierra Nevada. Unos cursos en los que no solo es importante saber qué hacer en condiciones adversas, sino también poner en práctica los conocimientos adquiridos para aumentar la seguridad de la mano de instructores profesionales.

Las experiencias han sido diseñadas para que los amantes de la marca de los cuatro aros tengan la oportunidad de probar sobre el terreno la deportividad y tecnología que caracterizan a sus modelos más avanzados y, en especial, el potencial de la tracción quattro. Introducida por primera vez en los años 80, esta tecnología se ha convertido en uno de sus pilares más identificativos: su capacidad para distribuir la potencia sobre cada una de las ruedas le otorga un dinamismo superior, permitiendo trazar curvas con mayor precisión a la vez que reduce el esfuerzo sobre la dirección. Su funcionamiento también le otorga a cada modelo un carácter particular.

Los Audi winter driving experience arrancan los fines de semana del 17 de enero al 1 de marzo en las estaciones de Baqueira Beret y Sierra Nevada.

Los participantes podrán poner a prueba a su imponente flota, compuesta por los modelos más deseados del momento, como el Audi RS 6 Avant, Audi RS 5 Sportback, Audi RS 3 Sportback, Audi S3 Sportback, Audi S5 Avant y Sedan y Audi Q4 e-tron. Guiados por los instructores expertos de Audi, experimentarán su comportamiento sobre el hielo o la nieve, con maniobras como frenadas en superficies deslizantes, control del viraje o gestión de inercias. El objetivo es simple: perfeccionar la técnica de conducción para ganar seguridad al volante ante situaciones adversas.

Audi winter driving experience en Baqueira Beret

En Baqueira Beret, una de las estaciones más emblemáticas del Pirineo español, el Audi winter driving experience se despliega sobre un circuito de más de 20.000 metros que combina hielo y nieve. No es necesario tener experiencia previa: con grupos limitados a 20 personas, los instructores se adaptan al nivel de cada participante. Porque no se trata de competir, sino de explorar cómo responde el coche cuando el agarre desaparece y aprender a controlar la situación.

Tras un desayuno en el exclusivo refugio de montaña Audi Lodge, los participantes podrán poner a prueba las nociones adquiridas en el briefing teórico inicial. Los primeros ejercicios estarán centrados en la frenada sobre superficies deslizantes, una prueba clave para aprender a dosificar la potencia y calcular correctamente las distancias. Después, pasarán a trabajar los giros con balanceo, aplicando la técnica conocida como scandinavian flick, que aprovecha las inercias del vehículo para coger mejor las curvas cerradas en la nieve.

La prueba de nivel llegará ante una secuencia de curvas encadenadas, en la que aprenderán a gestionar el subviraje y a mantener la trayectoria correcta del coche cuando este parece flotar sobre la superficie; y culminará con un recorrido completo por el circuito. ¿El premio al cruzar la meta? Un almuerzo en el Möet Winter Lounge, el broche final a una experiencia única.

El programa incluye también beneficios adicionales, como la posibilidad de obtener un 25% de descuento en la compra de dos forfaits y test de un equipo de esquí de Salomon para esquiar un día en la estación.

El Audi winter driving experience de Baqueira Beret se despliega sobre un circuito de más de 20.000 metros que combina hielo y nieve.

En Baqueira Beret se ofrece además la posibilidad de conducir un Audi Q6 e-tron y la última novedad, el Audi S6 e-tron en el Audi moutain driving experience. Una experiencia de conducción por carretera de montaña con una duración de dos horas orientada a mejorar la anticipación y la reacción ante imprevistos para finalmente asentar todos los conocimientos adquiridos en el circuito de hielo y nieve.

¿Cuándo? Cada sábado y domingo, del 17 de enero al 1 de marzo, con grupos de hasta 20 participantes, por 455€ (395€ para clientes Audi). Los Audi mountain driving experience se impartirán los fines de semana del 31 de enero al 1 de marzo, con un precio de 175€ (155€ para clientes).

Audi driving experience en Sierra Nevada

Sierra Nevada volverá a ser otro de los escenarios claves de Audi, con un formato más reducido y personalizado, limitado a ocho participantes. El acceso al circuito se realiza en cabina desde el hotel Meliá Sierra Nevada, tras un desayuno y una breve formación previa. Una vez en pista, los conductores pondrán a prueba su destreza sobre la exigente orografía granadina, al volante de modelos como el Audi S3 Sportback, Audi RS3 Sportback, Audi RS3 Seda, el Audi S5 Avant y el Audi Q4 e-tron.

En este entorno tan exclusivo los participantes podrán poner a prueba la frenada en superficies deslizantes, aprovechar la inercia en curva o gestionar el subviraje y sobreviraje en tramos de giros encadenados. Un curso progresivo que finaliza con un recorrido por el circuito para explorar lo aprendido.

El Audi night winter experience, en Sierra Nevada, es un curso nocturno que potencia las sensaciones al volante y exige una mayor precisión.

Además, cuando cae la noche y las pistas de Borreguiles se vacían, comenzará el exclusivo Audi night winter experience. Un curso nocturno en el que los participantes conducen con iluminación artificial y nieve más compacta, lo que potencia las sensaciones al volante y exige una mayor precisión. La actividad incluye además dos forfaits, el test de un equipo de esquí de Salomon para esquiar un día en la estación y una cena en el Hotel Vincci Selección Rumaykiyya 5* de Sierra Nevada.

¿Cuándo? Los cursos en Baqueira Beret tendrán lugar los fines de Semana del 17 de enero al 1 de marzo, con un precio de 385€ (340€ para clientes Audi). Por otro lado, el exclusivo Audi night winter experience tendrá lugar los viernes 6 y 20 de febrero, por 500€ (460€ entre clientes) con cena incluida.

Inspirados en el mítico Audi Quattro, los esquís que Audi ha diseñado junto a Salomon son un ejemplo de seguridad, eficacia y deportividad.

Los esquís más deseados

La pasión de Audi por los deportes de nieve trasciende del volante. Tras más de una década apoyando los deportes de invierno, este año, la marca de los cuatro aros ha lanzado una edición limitada de esquís en colaboración con Salomon, inspirados en el coupé deportivo Audi quattro que con su tracción total marcó un antes y un después en el ámbito de los vehículos de serie y competición.

Con tirada exclusiva de 100 unidades, los esquís Audi Salomon quattro edition llevan la tecnología de alto rendimiento a otro nivel: cuentan con una construcción tipo sándwich y un chasis de Titanal bajo la bota que mejora el agarre sobre la nieve; además, el perfil rocker de enfoque All-Mountain mejora su agilidad tanto en giros cortos como largos. El resultado es una pieza de carácter coleccionista, pensada para esquiadores expertos que buscan batir sus propios récords en cada descenso.