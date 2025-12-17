La Fórmula 1 se juega en pantalla: la Final Global de Heineken® Player 0.0 corona a su campeón

Heineken® vuelve a elegir Madrid para cerrar su competición ‘gamming’, una iniciativa que promueve el consumo responsable entre las nuevas generaciones y anticipa su papel como patrocinador principal en 2028 del Fórmula 1 Gran Premio de España

Del rugido del asfalto al zumbido de las cabinas de simulación. Este mes de diciembre, Heineken® ha trasladado la emoción de la Fórmula 1 hasta Madrid con la Final Global de Heineken® Player 0.0. Una competición que lleva el lenguaje del mundo del motor al terreno del gaming con el fin de recordar a las nuevas generaciones que la velocidad y el alcohol no son buenos compañeros.

El título fue a parar a las manos del español Alejandro Balastegui García, que se impuso a una parrilla internacional con representantes de 20 países, en una final tan ajustada como exigente. En esta segunda edición, celebrada en GAMERGY, no ganó quién más apuró el acelerador, sino quién supo leer mejor el trazado. El icónico circuito holandés de Zandvoort, cerca de Ámsterdam, puso a prueba los reflejos y la astucia de los pilotos, convirtiendo cada curva en un momento decisivo para arañar décimas de segundo.

El piloto de simulación español, Alejandro Balastegui García, se alzó con el trofeo de la Final Global de Heineken® Player 0.0.

La Final Global de Heineken® Player 0.0 puso el broche de una serie de torneos locales que, por segundo año consecutivo, reunieron en IFEMA a los sim racers más talentosos. “Resulta inspirador observar la entrega y el compromiso de estos pilotos”, defiende el embajador de Heineken® 0.0 y cuatro veces campeón de Fórmula 1, Max Verstappen. “Player 0.0 vuelve a dejar clara la importancia de la habilidad y la toma correcta de decisiones, tanto en la pista como en la vida”.

También es una forma de conectar con las nuevas generaciones: GAMERGY, el mayor evento mundial de e-sports y gaming, funciona como punto de encuentro con las nuevas generaciones y permite hablarles en su propio idioma: uno en el que la conducción convive con el entretenimiento y el mensaje cala sin necesidad de subrayarlo: si bebes, no conduzcas.

La emoción de la competición

Defensores de que el mejor conductor es aquel que no bebe, la cita llegó con un anuncio que refuerza aún más su mensaje: Heineken® será patrocinador principal del Fórmula 1 Gran Premio de España a partir de 2028, en la que será su nueva etapa madrileña. Para celebrarlo, la marca presentó el primer abono de temporada de la competición: fabricado con fibra de carbono y remaches de precisión, este pase le otorga a su poseedor (y a su acompañante) acceso a los 24 Grandes Premios en las 24 ciudades.

Procedentes de 20 países, la Final Global de Heineken® Player 0.0 reunió a los mejores 'sim racers' del mundo.

Como no podía ser de otra manera, el primer abono fue a parar a Brandon Burgess, un aficionado británico que esta edición captó la atención de medios y asistentes al marcarse un reto poco común (y de compleja gestión): asistir a las 24 carreras de la temporada, con un presupuesto ajustado y un trabajo a tiempo completo. El segundo abono estará en juego el próximo año mediante una competición global.

La idea detrás de todo esto es sencilla. Si la Fórmula 1 es el mayor espectáculo del mundo del motor, Heineken® quiere estar donde se construye la narrativa, al lado tanto de los pilotos como de la afición. De ahí su alianza con F1® Arcade, que incluirá integraciones interactivas de la marca, o la creación de la F1® Fan Zone, un espacio de reunión y celebración que ofrecerá momentos inolvidables a los fans.