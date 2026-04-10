La exasistente de Kate Middleton, Natasha Ascher, habla sobre su etapa trabajando para la princesa de Gales: “Aprendí muchísimo”

Después de aconsejar sobre vestuario a la princesa de Gales entre 2010 y 2025, la asesora de moda ha abierto su propio negocio para compartir lo aprendido con nuevos clientes. Define su experiencia con la realeza como “un privilegio extraordinario”, pero también “frustrante”

La asesora de moda Natasha Archer, de 37 años, nunca había dado entrevistas hablando sobre su trabajo como asistente de vestuario de Kate Middleton hasta el pasado 4 de abril, cuando compartió discretas pildoritas de esa etapa con The Telegraph. Fue su manera de promocionar la consultora de moda de lujo homónima que abrió en febrero de este año, un negocio que, según contó, “ofrece un servicio altamente personalizado para personas con vidas realmente complejas”. Sin duda, tiene experiencia en ello, después de haber asesorado a la mismísima princesa de Gales entre 2010 y 2025. “Aprendí muchísimo. Se trataba de planificar, de estar preparada, de ofrecer un apoyo incondicional a quienes te rodean, y mi trabajo sin duda ha evolucionado, pero mis estándares siguen siendo los mismos”, contó sobre esa etapa en la entrevista.

Archer comenzó su carrera trabajando para los duques de Gloucester en 2007, antes de pasar a trabajar para los príncipes Guillermo y Enrique en Clarence House. Cuando Guillermo le propuso matrimonio a Kate Middleton en noviembre de 2010, convirtiéndola en miembro oficial de la familia real, la asesora de moda pasó a trabajar exclusivamente para la pareja. Uno de los rasgos que la hizo idónea para el puesto fue su discreción. “He forjado mi reputación gracias a esa discreción, y es algo que realmente quiero mantener”, explicó al medio británico. “Espero crecer, y creo que será un proceso gradual, en el que me aseguraré de incorporar a personas a las que les estoy enseñando mi marca. Todo es muy nuevo y estoy utilizando las habilidades que he aprendido con mi experiencia, y las estoy desarrollando”, señaló.

La asesora de moda describió trabajar para los príncipes de Gales como “un privilegio extraordinario” que guarda “con mucho cariño”, pero también reconoció que le resultó “frustrante”: “A menudo me llaman estilista, y es bastante frustrante. Mi puesto anterior y los servicios que ofrezco ahora con mi consultoría conllevan muchas otras responsabilidades”.

Entre bastidores, según cuenta The Telegraph, Archer se encargaba de organizar la agenda de los príncipes y de gestionar proyectos, además de servir de consejera y confidente. Sin embargo, lo que llamó la atención de la prensa fue verla ayudar a la princesa con su vestuario, lo que hizo que empezasen a referirse a ella como la “estilista” de Kate en un momento en que sus elecciones de vestuario marcaban la pauta de una nueva era de la monarquía —además de suponer un impulso para las empresas británicas—. “No soy una estilista tradicional, me encargo de todo, incluso del apoyo administrativo. Siento que es un talento único que puedo aportar a personas concretas”, reivindicó ella.

Natasha Archer y María Teresa Turrión, niñera de los hijos de los príncipes de Gales, en su llegada al aeropuerto de Varsovia para la gira de cinco días por Polonia y Alemania del príncipe Guillermo y Kate Middleton, en julio de 2017. Jane Barlow - PA Images (PA Images via Getty Images)

Tras la salida de Archer de la casa real en 2025, varias fuentes del entorno de los príncipes de Gales indicaron a la revista People que Kate no tenía previsto contratar a ningún estilista. “Kate siempre ha estado muy involucrada en la elección de sus atuendos para los compromisos reales, pero ahora tiene tanta confianza en sí misma que sabe exactamente qué le sienta bien y qué no”, declaró una de ellas.

Archer es tan discreta y elegante que ni siquiera menciona su pasado laboral en la página web de su nuevo negocio. Posiblemente, no lo necesite porque sus potenciales clientes ya lo saben. “Con casi dos décadas de experiencia en hogares particulares, nuestra consultoría se encarga de los detalles que hacen posible una apariencia impecable”, promete en el apartado destinado a su “misión”. En su entrevista con The Telegraph, destacó especialmente la “precisión” con la que trabaja. “Ayudar a mis clientes a comprender hacia dónde se dirigen es uno de los principales objetivos de mi negocio. Lo es todo: ¿sobre qué suelo vas a caminar? ¿Qué temperatura hará? ¿Habrá viento? ¿Estarás sentada en un lugar destacado? ¿Tendrás que levantarte y sentarte constantemente para saludar a los invitados? No te pongas ropa de lino para un evento en el que vas a estar sentada durante horas… Saber todo esto les hace sentir que van un paso por delante”, compartió. Los aplaudidos y siempre mediáticos aciertos estilísticos de Kate Middleton en los últimos 15 años son la prueba de ello y la mejor carta de presentación para Archer.