El espectacular regreso de Kate Middleton a los BAFTA y todos los mejores ‘looks’ de la alfombra roja

El espectacular regreso de Kate Middleton a los BAFTA y todos los mejores 'looks' de la alfombra rojaS Moda23 feb 2026 - 10:21CETHabía mucha expectación por la aparición de los Duques de Cambridge en la ceremonia de entrega de los premios BAFTA porque no acudían desde 2023, cuando se anunció la enfermedad de Kate Middleton y ella eliminó todos los compromisos de su agenda. Además, la detención del príncipe Andrés por su clara vinculación con Jeffrey Epstein, ha puesto en el punto de mira todos los movimientos de los miembros de la Casa Real. Finalmente sí acudieron y no defraudaron: coordinaron sus estilismos y ofrecieron un poco de la magia que se le presupone a los 'royals', incluso en 2026.Samir Hussein (WireImage)Kate Middleton iba con un vestido de Gucci en diferentes tonalidad de rosa empolvado confeccionado con varias capas de tul superpuestas creando un sutil drapeado. La prenda, eso sí, no era nueva, había lucido en una gala anterior, en 2022, de manera que el creativo que la firma aún es Alessandro Michele, en la actualidad en Valentino. Middleton cuenta con el joyero más espectacular del mundo: en esta ocasión se puso los pendientes candelabro Greville, creados por Cartier en los años veinte que la aristócrata Margaret Greville le regaló a la entonces aún princesa Isabel en 1942. La pulsera, también una pieza histórica, perteneció a María de Teck y también es un diseño de los años veinte.Samir Hussein (WireImage)Aunque el 'look' de regreso de Middleton era innegablemente espectacular, lo más llamativo de todo fue que los duques decidieran combinarse: el príncipe Guillermo llevaba una chaqueta de esmoquin de terciopelo burdeos, exactamente igual que el cinturón de la duquesa de Cambridge. Samir Hussein (WireImage)Maya Rudolph apareció con un singular vestido de seda negra y blanca diseñado por Matthew Blazy, el flamante nuevo director creativo de Chanel.Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)Maggie Gyllenhaal apareció con un vestido de silueta columna con cuello de pico y espectaculares aplicaciones de inspiración oriental en las mangas de la precolección de Alexander McQueen, casa en la que ahora lleva la batuta creativa Séan McGirr.Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)Joe Alwyn attends hizo brillar sobre su traje con chaqueta blanca y doble hilera de botones de Chanel un espectacular broche de Chaumet.Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)Gillian Anderson, siempre defendiendo propuestas rotundas, se atrevió en esta ocasión con un voluminoso vestido con cuello halter de Roksanda.Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)Kirsten Dunst, acompañada de su marido Jesse Plemmons, acudió vestida con un look con manga abullonada de Valentino, firma en la que ahora es director creativo Alessandro Michele, amigo personal de la actriz. Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)La actriz noruega Renate Reinsve acudió con un vestido palabra de honor con un corte transversal que permitía ver todo su torso. El diseño es de Nicolas Ghesquière para Louis Vuitton, firma de la que ella es embajadora habitual. Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)También acudió vestida de Louis Vuitton otra de las embajadoras habituales de la firma, Alicia Vikander. Su vestido, con corpiño superior con tirantes y pémplum en la cintura, también dejaba ver parte de su torso.Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)Rose Byrne, quien acudió acompañada de Bobby Cannavale, lució un etéreo vestido amarillo pálido de Miu Miu.Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)El espectacular vestido rojo de corte cariátide de Kate Hudson era de Prada.Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)Aunque una de las reinas discretas de la noche fue la actriz Dominque LeMonnier, que acudió acompañando a su marido, el compositor de bandas sonoras de Alexandre Desplat. Ella demostró que no hacen falta grandes aspavientos para trasmitir moda por todos los poros.Joe Maher/BAFTA (Getty Images for BAFTA)Aunque, por supuesto, unas buenas joyas y unas extensiones como las de la Duquesa de Cambridge, ayudan. Karwai Tang (WireImage)