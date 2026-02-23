El espectacular regreso de Kate Middleton a los BAFTA y todos los mejores ‘looks’ de la alfombra roja

Había mucha expectación por la aparición de los Duques de Cambridge en la ceremonia de entrega de los premios BAFTA porque no acudían desde 2023, cuando se anunció la enfermedad de Kate Middleton y ella eliminó todos los compromisos de su agenda. Además, la detención del príncipe Andrés por su clara vinculación con Jeffrey Epstein, ha puesto en el punto de mira todos los movimientos de los miembros de la Casa Real. Finalmente sí acudieron y no defraudaron: coordinaron sus estilismos y ofrecieron un poco de la magia que se le presupone a los 'royals', incluso en 2026.

Samir Hussein (WireImage)