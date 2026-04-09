George Clooney califica como “crimen de guerra” la amenaza de Trump contra Irán (y la Casa Blanca contraataca)

“La única persona que comete crímenes de guerra es él por sus películas horribles y su pésima capacidad interpretativa”, ha dicho el director de comunicaciones del presidente del actor, quien mantiene un enfrentamiento con el republicano desde hace años

Continúa el enfrentamiento público que George Clooney y Donald Trump llevan protagonizando en los últimos meses. Aunque parecía que las aguas se habían calmado —ninguno de los dos se había pronunciado públicamente contra el otro desde hacía un tiempo—, la guerra iniciada por Estados Unidos contra Irán ha vuelto a avivar la tensión que existe entre el actor y el presidente estadounidense. Después de que el líder republicano amenazara con destruir a “toda una civilización” para que el gobierno irání aceptase sus exigencias y abriera el estrecho de Ormuz, el intérprete arremetió contra él en un discurso ante 3.000 estudiantes de Secundaria en Cuneo (Italia) este miércoles 8 de abril.

“Algunos dicen que Donald Trump está bien. Pero si alguien afirma que quiere acabar con una civilización, eso es un crimen de guerra. Se puede seguir apoyando el punto de vista conservador, pero debe haber un límite de decencia, y no debemos cruzarlo”, afirmó ante los estudiantes italianos. La respuesta no tardó en llegar, aunque esta vez no ha sido directamente Donald Trump, si no el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, quien ha arremetido contra la estrella de Hollywood: “La única persona que comete crímenes de guerra es George Clooney por sus películas horribles y su pésima capacidad interpretativa”, declaró a The Independent.

Pero el asunto no se ha quedado ahí. Horas después de la respuesta por parte del Gobierno estadounidense, Clooney ha vuelto a pronunciarse a través de un comunicado enviado el miércoles a Deadline, medio especializado en la industria cinematográfica, y otros medios de EE UU. “Las familias están perdiendo a sus seres queridos. Niños han sido incinerados. La economía mundial está al borde del abismo. Este es un momento para un debate vigoroso al más alto nivel. No para insultos infantiles”, afirma el actor. Y continua: “Empiezo yo. Se alega un crimen de guerra ‘cuando existe la intención de destruir físicamente una nación’, según lo define la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma. ¿Cuál es la defensa de la Administración? [Además de llamarme actor fracasado, con lo cual estoy de acuerdo, ya que protagonicé Batman y Robin]?”, bromea.

Está por ver si Trump responde directamente al actor a través de su red social, Truth Social, ya que habitualmente no se queda callado ante las polémicas que protagoniza o en las que se ve implicado. Hasta ahora ha calificado a Clooney de “estrella de cine de segunda categoría”, “actor de tercera categoría”, “actor de cine falso”, “traidor”...

Amal Clooney y George Clooney asisten al estreno de 'Jay Kelly', el 10 de octubre de 2025, en Londres. Samir Hussein (Samir Hussein/WireImage)

La última de las polémicas la protagonizaron a principios de 2026, cuando el presidente se pronunció tras conocerse que el actor y su esposa, la abogada Amal Clooney, obtuvieron la ciudadanía francesa. Afirmó que era buena noticia porque ambos son “dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos”. Y añadió: “Se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, muy similar a la que tuvimos con el somnoliento Joe Biden. ¿Recuerdan cuando Clooney abandonó a Joe durante una recaudación de fondos, solo para pasarse al bando de otra candidata estelar?“, escribió en referencia a la carta que publicó el actor en The New York Times en julio de 2024 pidiendo al demócrata apartarse de la carrera presidencial. La crítica no terminó ahí: “Recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política”.

El intérprete no tardó en responder a esas descalificaciones de Trump: “Estoy de acuerdo con el actual presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”. El próximo 3 de noviembre está previsto que se celebren en el país las elecciones de mitad de mandato para renovar un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes, ahora bajo mayoría republicana.

En una entrevista con Variety publicada a finales de diciembre de 2025, el actor recordaba haber mantenido una relación de amistad con Trump antes de que este se interesara por la política. “Lo conocía muy bien. Solía llamarme mucho y una vez intentó ayudarme a ingresar en un hospital para ver a un cirujano de espalda. Lo veía en clubes y restaurantes. Es un gran tonto. Bueno, lo era. Todo eso cambió”, afirmó entonces. Clooney ha apoyado públicamente diversas campañas presidenciales demócratas en Estados Unidos y es uno de los grandes recaudadores de fondos de ese partido.