La mujer que tiroteó la casa de Rihanna se declara no culpable de intento de asesinato

Ivana Lisette Ortiz, de 35 años, enfrenta hasta 14 delitos por disparar una docena de veces contra la residencia de la cantante en Los Ángeles cuando ella y su familia estaban dentro

En la tranquila tarde del pasado 8 de marzo, Los Ángeles se sobresaltaba al conocer que la casa de una de sus ilustres vecinas, la cantante Rihanna, había sido tiroteada. Con el recuerdo del domingo del asesinato de Rob y Michelle Reiner un aciago domingo tres meses atrás, muchos temieron lo peor. La artista y su familia se encontraban dentro de la residencia, pero la docena de balas impactó en las paredes, y solo una llegó al interior, sin causar daños. Ahora, dos semanas después, la autora de los hechos ha pasado por los juzgados de Los Ángeles y se ha declarado no culpable de una decena de cargos, entre ellos, el de intento de asesinato.

Este miércoles, Ivana Lisette Ortiz, de 35 años y natural de Orlando, Florida, ha enfrentado su vista ante la corte. Ortiz ya pasó por los juzgados un par de días después del tiroteo, el pasado 11 de marzo, cuando su abogado de oficio presentó una declaración de no culpabilidad, pero decidió retirarla hasta la lectura de cargos. El más grave es el de intento de asesinato, por disparar en numerosas ocasiones con un rifle semiautomático contra una vivienda en Beverly Crest, una de las zonas más exclusivas de la ciudad californiana. Rihanna (de 38 años), su pareja, el cantante y actor A$AP Rocky (de 37), sus tres hijos (de seis meses, dos años y casi cuatro) y su madre, así como dos miembros del equipo de la cantante y dos vecinos, estaban dentro de su casa. Todo ello puede llegar a suponerle la cadena perpetua.

Este 25 de marzo, la acusada ha vuelto a afirmar que no es culpable. Ortiz enfrenta hasta 14 cargos: además del de intento de asesinato con arma de fuego, se le acusa de tres delitos graves por disparar contra una vivienda y otros 10 delitos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática. Por el momento, permanecerá en prisión, con una fianza de 1.875.000 dólares (que se rebajaron de los 10 millones solicitados en un primer momento). Sus abogados han pedido que se la reduzcan hasta los 70.000 dólares, una cifra más adecuada a su capacidad financiera, pero el juez esta vez ha denegado la solicitud.

Se desconocen los motivos y el pasado de Ortiz, qué la llevo a, según se cree, llegar en su coche desde Florida, a más de 4.000 kilómetros de distancia, hasta las puertas de la casa de la vocalista. “Hasta donde sé, esta persona condujo hasta aquí desde Florida. Cuánto tiempo ha estado en la zona... No tengo esa información”, afirmó el jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, hace unos días. “Están investigándolo. Eso sería parte del motivo por el que la persona vino aquí. Aún no hemos determinado el motivo, pero sabemos y tenemos constancia de unas publicaciones en redes sociales que se están investigando más a fondo”.

Balas en la pared de la casa de Rihanna, en Los Ángeles, en marzo de 2026. HIGHFIVE/Bauer-Griffin (GC Images)

Se desconoce si Ortiz tenía alguna relación personal o profesional, presente o pasada, con Rihanna. Solo se sabe que había hecho referencia a ella en una publicación de Facebook. “Dime algo directamente en lugar de andar a escondidas como si me hablaras donde no estoy”, había escrito recientemente. Tras los disparos, se dio a la fuga y condujo hacia otra zona de la ciudad, hasta Sherman Oaks, unos 12 kilómetros al norte. Tras recibir una llamada a los servicios de emergencia, fue detenida apenas media hora después.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, afirmó en un comunicado tras el incidente que “abrir fuego en cualquier barrio habitado es extremadamente peligroso, pone vidas en riesgo y será perseguido con todo el peso de la ley”. “Afortunadamente”, continuaba, “nadie resultó herido en este tiroteo, pero esta violencia imprudente no será tolerada en nuestra comunidad. Los autores de este tipo de tiroteos encontrarán que su próximo destino son nuestras cárceles y prisiones”.