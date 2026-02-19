El actor Jesús Bonilla desmiente su ruina económica y asegura que no volverá a la vida pública: “No quiero saber nada”

El intérprete de ‘Los Serrano’, que perdió cerca de 400.000 euros en 2008, lleva una década sin trabajar y no tiene intención de volver a hacerlo. Descarta participar en un reencuentro del elenco de la serie y recalca que no le interesa la fama, a diferencia de Antonio Resines: “A él le encanta, es como una droga”

Jesús Bonilla (Madrid, 70 años) debutó como actor en televisión en 1978, en un episodio del espacio Teatro Estudio, dedicado a la representación de obras de teatro clásicas y modernas. Sin embargo, no fue hasta 25 años después cuando se hizo conocido para el gran público gracias a su papel de Santi, el bruto tabernero de Los Serrano. Participó en los 147 capítulos de la exitosa serie familiar que se emitió a principios de los 2000, cuando, como ha revelado su compañero Antonio Resines en diversas entrevistas, la remuneración de los actores en este tipo de formatos estaba en su época de esplendor. “Llegué a ganar lo inimaginable, más de lo que jamás habría imaginado ganar en cualquier otro trabajo”, reconoció Bonilla este miércoles 18 de marzo en el programa de Telecinco El tiempo justo.

Su inesperada aparición en el espacio conducido por Joaquín Prat se ha dado después de años de ausencia del actor de la vida pública. Tras el polémico final de Los Serrano, en 2008, el intérprete trabajó en un breve cameo en Torrente 4 (2011) —aunque la escena fue eliminada en el montaje final—, protagonizó las dos temporadas del Chiringuito de Pepe (2014-2016) y apareció en la película La reina de España (2016). Pero en la última década no ha participado en ningún otro proyecto interpretativo y, según confirmó a Prat, no tiene intención de volver a hacerlo. “Yo ya he trabajado lo que tenía que trabajar. No quiero saber nada ya. He cumplido la misión de trabajar y entregarme a los papeles”, zanjó. De hecho, contó que “hace poco” le llamaron para una entrega de premios y su respuesta fue clara: “¡Que no recibo premios! Hicimos El chiringuito de Pepe, ahí fue cuando terminé”.

El programa también abordó su supuesta ruina económica. En 2008 se acabó Los Serrano, pero empezó la crisis financiera y, según contó el propio actor en una entrevista en 2018, él fue una de las miles de víctimas del colapso del banco Lehman Brothers, llegando a perder cerca de 400.000 euros. “Perdí todo, lo pasé mal, pero tuve buenos abogados. Tardé 10 años en recuperar el dinero”, aseguró este miércoles. Durante su intervención, quiso dejar claro que no tiene problemas de dinero y que, de hecho, no necesita demasiado: “Arruinado no estoy para nada. Fui previsor cuando trabajaba. Ahora vivo con los ahorros y, aparte, la pensión. Vivo lo suficientemente bien como para no tenerme que quejar de nada porque me lo he ganado”, insistió.

Tras confesar en 2018 que sus problemas económicos le habían causado un trastorno depresivo que fue decisivo a la hora de alejarlo de la pequeña pantalla, el actor reconoció en el programa de Telecinco que ahora se encuentra bien. “He gastado muchísimo, no me he privado de nada. He tenido todos los coches estrenados, todas las casas… Todo ha sido a lo bestia y bueno, hay gente que lo necesita, estar ahí, pero yo no. A mí nunca me ha gustado ser famoso, así que eso ya terminó”, dijo. Y citó a Antonio Resines, su hermano en Los Serrano, como lo opuesto a él en este aspecto: “No puede parar porque a él le gusta, le encanta, es como una droga”.

Antonio Molero, Jesús Bonilla y Antonio Resines, compañeros de 'Los Serrano', en un estreno en 2011. © LMC PRESS (  /Cordon Press)

Los Serrano convivió en el tiempo con la serie Aída, ambas emitidas en Telecinco, pero mientras el elenco de la segunda serie se ha reunido para rodar la recién estrenada película Aída y vuelta, Bonilla rechaza rotundamente participar en cualquier tipo de proyecto de este tipo con sus compañeros de la ficción. “No, no participaría en ningún reencuentro ni en nada”, afirmó. Se declaró “divinamente retirado” y aclaró que en estos momentos solo quiere “vivir, disfrutar de la vida, viajar, salir... cosas que antes no hacía”.