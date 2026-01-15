Sting ha pagado casi 700.000 euros a sus excompañeros de ‘The Police’ desde que le demandaron por sus derechos de autor

Every Breath You Take es una de las canciones más icónicas de The Police; desde que se publicó en 1983 ha acompañado la banda sonora de numerosas películas y series como Friends o Stranger Things. Más de 40 años después de su lanzamiento, este tema era uno de los señalados en la demanda que el guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland presentaron a finales de 2024 contra Sting, el compositor principal de la banda británica, por “daños y perjuicios sustanciales”. Argumentaban que el cantante les debía millones de libras en derechos de autor digitales y alegaban que no recibieron créditos como coautores de las canciones del grupo. El abogado defensor de Sting ha confirmado este miércoles que el compositor ha pagado a sus antiguos compañeros 600.000 libras (casi 700.000 euros) desde que estos le demandaron, tras reconocer que les pagó menos regalías.

Una cifra que está lejos de la que reclaman Summers y Copelans a Sting o Gordon Sumner, su nombre real, y a su compañía Magnetic Publishing Limited. Solicitan una reparación de entre 2 y 10 millones de euros por “honorarios de arreglista” por canciones como Roxanne y Every Breath You Take, según los documentos legales a los que ha tenido acceso EFE. El abogado encargado de la defensa de Sting confirmó este 14 de enero durante la audiencia ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, a la que ningún miembro de la banda asistió, que su cliente había pagado más de medio millón de libras por “ciertos infrapagos históricos admitidos” desde que se inició el litigio, aunque el juicio todavía está pendiente.

El conflicto, en realidad, viene de lejos. La disputa se remonta a la interpretación de varios acuerdos ratificados desde el inicio de la banda a finales de los años setenta, y la primera resolución llega después de varios intentos fallidos de lograr un acuerdo extrajudicial en el año 2016. Los miembros de The Police acordaron inicialmente que el compositor de una canción cedería 15% de los ingresos de derechos de autor al resto del grupo, pero existe un desacuerdo en cómo deben aplicarse en lo relativo a la explotación digital de las obras musicales. El guitarrista y el batería de la banda coinciden en que estos ingresos deberían de incluir todas las formas de streaming y descarga digital, mientras que Sting respalda que los acuerdos hacen referencia solo a la manufactura de los productos físicos, como vinilos o casetes.

Los abogados de Summers y Copeland solicitan al tribunal británico permiso para presentar argumentos nuevos, tras considerar que se les debe dinero de todas las descargas e ingresos por transmisión, bajo los términos de sus acuerdos previos hechos en 1997 y 2016. Y argumentan que los pactos deberían de reinterpretarse debido a los cambios en la industria musical, en la que las plataformas de streaming han remplazado la venta de discos físicos. Los abogados de Sting defienden que cuenta como “actuación pública” y no venta. Además, sostienen que sus dos excompañeros no son elegibles para las regalías digitales porque el acuerdo de 2016 solo permite el pago de derechos derivados de “la fabricación de discos”.

The Police llegó a vender 75 millones de discos en todo el mundo, ahora tiene más de 50 millones de oyentes en Spotify y temas como Every Breath You Take han superado las 3.000 millones de reproducciones convirtiéndose en uno de los más escuchados en el planeta. Además, fue el sencillo más vendido en 1983 y les otorgó un premio Grammy a mejor interpretación pop de un dúo o grupo. En total ganaron seis Grammy, otro de ellos fue por mejor álbum del año por Synchronicity, en 1984. Ese mismo año la banda se separó tan solo siete años después de su inicio y compartieron el escenario por última vez en agosto de 2008 en Nueva York como parte de una gira de regreso que duró un año.