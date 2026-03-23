La oposición de izquierdas dice que la cena de Ayuso con un ejecutivo de Quirón prueba la “infiltración” de la empresa en su Gobierno

Captura de pantalla de una cuenta de Instagram donde aparece Isabel Díaz Ayuso delante del bar Entrepeñas de León. La imagen fue compartida al día siguiente de la cena.

Más Madrid y PSOE han criticado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por la cena con un ejecutivo de Quirón en enero de 2022, seis meses antes de que la Comunidad de Madrid desatascara cientos de millones de euros en pagos a ese grupo. Las dos portavoces de esos grupos han reaccionado este lunes en la habitual rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces a la noticia de EL PAÍS sobre el encuentro, una evidencia más de la estrecha conexión entre Ayuso y Quirón. Ni la presidenta madrileña ni sus escuderos se han pronunciado hoy sobre el tema.

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Manuela Bergerot, la líder de Más Madrid, ha recordado que ese ejecutivo de Quirón, Fernando Camino, es el mismo al que la Fiscalía atribuye haber recibido un presunto soborno de medio millón de euros proveniente de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. “Hoy tenemos una prueba más de la infiltración de Quirón en el círculo intimo de la presidenta y un indicio más de que el destino del presupuesto sanitario madrileño se decide en reservados a puerta cerrada y a cambio de comisiones para el novio de Ayuso que es lo mismo que decir en comisiones para Isabel Díaz Ayuso”, ha afirmado Bergerot.

Mar Espinar, del PSOE, también se ha referido a la noticia durante su turno. “Lo único que tenemos claro a día de hoy es que cuatro años después de esa cena la señora Ayuso comparte un ático de lujo con su pareja y los madrileños sufren una lista de espera de más de un millón” de citas, ha aseverado.

Ayuso, que no tiene actos este lunes, no ha dicho nada sobre el tema. Tampoco se ha referido a él su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, durante su turno tras la Junta.

La cena se produjo el sábado 15 de enero de 2022 en un bar del centro de León llamado Entrepeñas. Ayuso se encontraba en esa ciudad del noroeste porque ese fin de semana se celebró un congreso del PP de Castilla y León, previo a las elecciones del mes siguiente en esa autonomía. Camino pidió al dueño del local que cerraran el local para garantizar la privacidad de ellos dos, la esposa del directivo, otros amigos de ambos y varios miembros del equipo de la presidenta. Ausente estaba la pareja de la líder popular, el empresario Alberto González Amador, quien conocía a Camino por su relación comercial de más de una década.

El encuentro sucedió seis meses antes de la destitución de la interventora general de la Comunidad de Madrid, Marta García Miranda, cuya salida fue seguida hasta final de ese año por el pago de 1.390 millones de deuda a ese grupo hospitalario con fuertes intereses en la Administración madrileña.