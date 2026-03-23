La investigación por la salvaje agresión a una mujer en Madrid apunta a que el marido contrató a dos hombres para matarla

La Guardia Civil ha detenido al hombre y a los presuntos autores materiales por pegar y dejar a la mujer con quemaduras en el 50% de su cuerpo

La Guardia Civil ha detenido a tres hombres por agredir salvajemente y después rociar con líquido inflamable y prender fuego a una mujer de 30 años en el municipio Sevilla la Nueva (Madrid). Uno de ellos es el marido de la víctima. La investigación sigue abierta pero apunta a que el hombre contrató a dos sicarios para matar a su esposa. La mujer sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y continúa ingresada en un centro hospitalario.

La agresión se produjo el 2 de febrero cuando la mujer se encontraba en su casa con su bebé de seis meses. Según fuentes cercanas al caso, dos hombres entraron en su vivienda y le dieron una paliza terrible, después la rociaron con un líquido inflamable y le prendieron fuego. El salvaje ataque le dejó quemaduras en el 50% de su cuerpo. Aun así, logró llamar a un familiar para contar lo ocurrido y pedir atención médica. Un equipo de emergencias la estabilizó y trasladó a un hospital, en el que permanece ingresada. Su estado es tan delicado, que todavía no ha sido posible tomarle declaración. El bebé, que se encontraba en el domicilio cuando sucedieron los hechos, resultó ileso.

Ni la mujer estaba incluida en el sistema Viogen de protección a víctimas de violencia de género ni su marido tenía antecedentes por este delito. Aún así, no se descartó ninguna hipótesis. Según datos oficiales, en un 78% de los casos mortales de violencia de género de 2025, el agresor no contaba con denuncias previas por maltratos contra la víctima. Ahora, la investigación de la Guardia Civil concluye que dos de los detenidos son los autores materiales de la agresión, mientras que el otro es el marido de la víctima y considerado inductor del ataque. Las pesquisas también apuntan a que el objetivo era acabar con la vida de la mujer, por lo que se les imputa el delito de homicidio en grado de tentativa. Los dos autores materiales han sido detenidos en Móstoles (Madrid) y la pareja de la mujer, en Quijorna (Madrid).

Después de las detenciones, los agentes continúan con las diligencias de investigación, que está declarada secreta.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.