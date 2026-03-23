Cinco detenidos por el apuñalamiento de un menor de 14 años en un parque en Madrid
El ataque se produjo en el distrito de Chamartín y la víctima fue trasladada al hospital con pronóstico potencialmente grave
Cinco menores han sido detenidos por la policía nacional por participar en el apuñalamiento de otro chico de 14 años este domingo por la noche en un parque del distrito de Chamartín, al norte de Madrid. La víctima sufrió dos heridas por arma blanca en el tórax y en la ingle y fue trasladado al hospital con pronóstico grave. La policía investiga si es un ataque de bandas juveniles, por el modo de actuar y por el perfil de los implicados.
Los hechos han ocurrido sobre las diez de la noche en un parque que hay en la confluencia de las calles de Santa Rita y Santa Clara. Según relata un testigo presencial a este periódico, había “un grupo de chavales jugando en la cancha” cuando se han acercado varios jóvenes “vestidos de negro y encapuchados” y uno de ellos ha apuñalado a otro “así porque sí”. Después, se han marchado huyendo.
La policía nacional ha detenido a cinco de los presuntos integrantes del grupo atacante en las inmediaciones y a primera hora de este lunes permanecen en el Grupo de Menores (Grume). Se podría dictar su ingreso en un centro de reinserción o bien dejarles en libertad, para lo que tendrían que ir a recogerlos sus padres o tutores legales. Los agentes también han localizado dos navajas que podrían ser las utilizadas en la agresión.
La víctima presentaba dos heridas, una en el tórax y otra en la zona inguinal. El joven ha sido estabilizado por los servicios médicos y trasladado “con preaviso como potencialmente grave a un hospital”, indica emergencias. Esto quiere decir que ha existido una coordinación especifica con el hospital para la atención del paciente, por la naturaleza de las heridas que presenta. La Policía Municipal ha escoltado el convoy.
El pasado jueves, otro menor de 16 años fue apuñalado en Villaverde por otros tres jóvenes. La víctima recibió una puñalada en el abdomen y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, aunque no se teme por su vida.
#Agresión con #armablanca en calle Santa Rita, #Chamartín.@SAMUR_PC ha atendido a un menor de 14 años con varias heridas. Ha sido estabilizado y trasladado a un hospital con escolta de @policiademadrid.@policia se encarga de investigar. pic.twitter.com/Ee1FuGaboS— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) March 22, 2026
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