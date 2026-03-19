Un menor de 16 años, apuñalado en el abdomen en Villaverde
La hipótesis más probable es la de un ataque entre bandas en una agresión que investiga la policía nacional
Un menor de 16 años ha resultado herido tras ser apuñalado en el abdomen en la calle Escoriaza, en Villaverde, en un suceso que investiga la Policía Nacional.
Según ha informado este jueves Emergencias Madrid y la Jefatura Superior de Policía, el suceso ha tenido lugar pasadas las cinco de la tarde a la altura del número 16 de la citada calle. Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido al menor, que ha sido evacuado con pronóstico reservado al hospital 12 de Octubre. El chico ha ingresado directamente en quirófano y en principio no se teme por su vida.
Ni el arma ni el autor o autores se encontraban en el lugar, por lo que la Policía ha iniciado un investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los agresores del menor, un español nacido en la República Dominicana. De momento no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del apuñalamiento, incluido un suceso relacionado con pandilleros.
👉🏻 @SAMUR_PC atiende a un varón de 16 años con herida por #armablanca en abdomen. Trasladado al hospital con pronóstico reservado.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) March 19, 2026
👉🏻 @policiademadrid acompaña al convoy sanitario para facilitar el traslado.
👉🏻 @policia investiga la agresión.
📍C/Escoriaza. #Villaverde ⤵️ pic.twitter.com/rFXGM2VbtW
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