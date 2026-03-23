Una denuncia de acoso y un pulso abierto entre el comisario de la Policía Local y el ‘clan Navarro’ de Torrejón

El Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, en un acto en junio de 2025, en una imagen del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

La polémica por la denuncia de acoso laboral contra el jefe de la Policía Local, Luis Moreno, primero comisario de Torrejón (de 2018 a 2025) y luego de Alcalá de Henares hasta su reciente dimisión, oculta un tenso pulso que va camino de convertirse en una guerra abierta en el Ayuntamiento de Torrejón. El policía se enfrentó hace un año, coincidiendo con su solicitud de traslado a Alcalá de Henares, con quien los torrejoneros consideran “el verdadero poder en la sombra” en el consistorio de la localidad madrileña, el actual teniente de alcalde José Luis Navarro (PP), con 40 de sus 59 años con cargos en el PP y en la corporación. Desde 2023 el regidor de la localidad de 143.500 habitantes es su sobrino Alejandro Navarro.

Moreno y Navarro, policía y político, colaboraron estrechamente durante años. “Eran uña y carne”, según describen trabajadores del ayuntamiento. Pero algo se rompió en esa relación hace un año y el policía solicitó su traslado a Alcalá de Henares. Y, ahora, con una denuncia de agresión sexual dirimiéndose en los tribunales, la comisión antiacoso del consistorio de Torrejón ha determinado que no vuelva a su puesto de comisario anterior. Según fuentes municipales, “podrá ejercer otra clase de labores administrativas acordes con su preparación”. Al mismo tiempo, el consistorio ha sacado su puesto de comisario a concurso de oposición. Una decisión opuesta a la de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet (también del PP), que no veía problema alguno en mantenerlo en su cargo “hasta que no hubiera una sentencia firme”.

El pasado 23 de febrero, la denunciante, también policía local en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz desde que aprobó la oposición en 2022, solicitaba una orden de protección respecto a Luis Moreno si regresaba a su puesto de comisario jefe. Pedía, además, que se le retirara el arma reglamentaria, según documentos consultados por EL PAÍS. Pero la Fiscalía se opone “al no estar acreditada la existencia de riesgo”, al igual que el tribunal de la sección de Violencia contra la Mujer de Torrejón.

Los hechos denunciados

“Los hechos denunciados ocurrieron supuestamente en el año 2020. El último contacto de la denunciante con el investigado data de 2023. Hasta ese momento —como se desprende de los mensajes de WhatsApp que obran en los autos— el contacto parece cordial", recoge el auto del juez. “En octubre de 2025 la denunciante envió un burofax al investigado (cuyo asunto era un posible delito de injurias y acoso laboral), requiriéndole que cesaran unos supuestos comentarios hechos por Luis Moreno sobre haber mantenido relaciones sexuales con ella”, explica el juez, que expone que de momento no coinciden en el trabajo, ni viven en el mismo municipio, ni él ha tratado nunca de contactar con ella, y en consecuencia y por todo ello desestima la solicitud.

Bajo esa denuncia y su evolución en los juzgados late el enfrentamiento entre los dos viejos colaboradores, que se conocen muy bien y que saben muchas cosas el uno del otro con las que medirse. Uno es comisario principal, Luis Moreno, y otro representa el verdadero poder político en el municipio madrileño desde hace décadas, José Luis Navarro.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, con 120 millones de presupuesto, es hoy un hervidero de conspiraciones con dos bandos claros: los Navarro y el resto. Las denuncias contra la gestión de los populares, que gobiernan desde 2007, se suceden y se acumulan y también se investigan judicialmente, como los presuntos amaños en las oposiciones a la policía local, las licencias hosteleras del Parque Europa, o investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en procesos administrativos del propio consistorio.

Todas apuntan en el mismo sentido, hacia la existencia de una presunta red clientelar ligada al llamado “clan Navarro”, cuyos tentáculos llegan ahora de nuevo hasta la Asamblea de Madrid, después de que Isabel Díaz Ayuso colocara el pasado mes de febrero como portavoz adjunta a Ainhoa García, esposa del alcalde de Torrejón de Ardoz y exteniente alcalde en ese municipio en el que parece que todo queda en familia.

Desde la Policía Local se sostiene que, en virtud de su condición de funcionario de carrera, Moreno tendría preferencia para ocupar la plaza de comisario que dejó, apelando al principio de presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.

Según fuentes municipales, dicha situación administrativa no conlleva la reserva del puesto de trabajo, por lo que el ayuntamiento, a través de la comisión correspondiente, ha denegado su reincorporación como comisario principal. Mientras, el consistorio mantiene su postura y continúa con el proceso para cubrir la plaza vacante mediante concurso-oposición.