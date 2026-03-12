Un concejal del PP anuncia que no habrá cantón de basuras en Montecarmelo, pero los vecinos afirman que es mentira

Parecería una victoria, pero no lo es, porque los vecinos no se lo creen, porque el PP jugó a la confusión durante la tarde del miércoles. El Ayuntamiento de Madrid prometió este miércoles en el pleno de la Junta de Distrito de Fuencarral-El Pardo que no habrá un cantón de basuras en Montecarmelo. “El Ayuntamiento de Madrid ha tomado una decisión que va en línea con lo que llevan solicitando dos años y medio los vecinos”, comenzaba su intervención al respecto el concejal del distrito, José Antonio Martínez Páramo: “Renuncia a la instalación del SELUR en la ubicación actual de Montecarmelo”. Aún más, aseguró que no habría un proyecto de este tipo en ningún otro sitio del barrio. Ni talleres de maquinaria, ni gasineras, ni basura, ni camiones, ni compactadoras, ni muelles de carga, ni punto limpio. Nada. “Única y exclusivamente van a quedar unas instalaciones de limpieza que van a dar cobertura, única y exclusivamente, a los 30 operarios que limpian Montecarmelo y también Mirasierra”. Los vecinos no se lo creen, sobre todo, porque a pesar de que el anuncio ha parecido una novedad, no es la primera vez que hacen esta promesa.

El propio Ayuntamiento reconoce que estas propuestas no difieren de la postura que venían manteniendo. “No hay cambio sobre lo que se ha venido sosteniendo”, confirma a este diario un portavoz del área de Urbanismo que dirige el delegado Borja Carabante. Ahí esta la primera contradicción, y es que el concejal del distrito haya dado por nuevo, con bombo y platillo, algo que, supuestamente, ya estaba dicho. Hace tan solo unas semanas, mientras una representación de vecinos de Montecarmelo y padres de estudiantes de los colegios más cercanos al terreno donde se quiere construir el cantón denunciaban sus problemas frente al Parlamento Europeo, el alcalde José Luis Martínez Almeida decía a la prensa que “respetaba” la decisión de los vecinos de elevar el asunto hasta Bruselas, pero insistía en que en esos terrenos solo iba a haber vestuarios para “dignificar las condiciones de los trabajadores”, que es lo que ha venido a decir Páramo este miércoles.

Urbanismo insiste en que en la parcela solo habrá un “cantón de limpieza”, el término que usan para diferenciar una instalación donde solo hay oficinas y los citados vestuarios, además de plazas de aparcamiento para vehículos medianos, de un “cantón de basuras”, que es aquel con el que se refieren a un parque de maquinaria industrial, con compactadoras y tratamiento de residuos. En la Plataforma No Al Cantón creen que el Ayuntamiento “vuelve a mentirles”, a la vez que reconoce que lo hace desde hace “tres años”, que es el tiempo que llevan diciendo que no habrá una instalación industrial, para ahora decir que renuncian a todos los elementos que puedan clasificarse como tal.

“La supuesta modificación del proyecto del megacantón no se corresponden con la realidad”, afirman en un comunicado. Para justificarlo, recuerdan que hace tan solo unos meses el Ayuntamiento entregó a la justicia el proyecto íntegro del cantón, que terminó siendo calificado, efectivamente, como industrial. No entienden que el Ayuntamiento no anuncie la retirada del recurso que interpuso ante el Tribunal en contra de la sentencia anulatoria de su plan.

En el mismo pleno donde Páramo anunció “la renuncia” a la base del SELUR, el PP votó en contra de la paralización de las obras que se retomaron en febrero y dijo que harían una reorientación del proyecto. “Unas obras no se pueden cambiar sin un proyecto técnico aprobado y validado”, critica la Plataforma. A ello hay que sumarle que el proyecto específico para un parque de maquinaria y una base del SELUR ya está licitado y concedido a la empresa Urbaser en esos terrenos de 10.000 metros cuadrados, por lo que el consistorio estaría obligado a cumplir el contrato.

Tampoco dan crédito a que se hable de que los vestuarios acogerán a 30 trabajadores cuando en Montecarmelo actualmente solo hay entre cuatro y seis empleados encargados de la limpieza urbana; ni que solo vayan a dar servicio a este y al barrio de Mirasierra, cuando el proyecto oficial para la parcela, otra vez, declara que la instalación dará servicio a todo Madrid Nuevo Norte, incluyendo a Las Tablas, Tres Olivos, Valverde, Barrio del Pilar y Arroyo del Fresno.

Páramo ha apuntado en el pleno distrital que la Administración se ha reunido más de 10 veces con la Plataforma y que, por fin, sus peticiones han sido escuchadas. De hecho, según el concejal, ha ido más allá y, además de retirar toda la maquinaria industrial, el consistorio también recalificará los terrenos y construirá un parque sobre la nueva zona verde que quede tras construir los vestuarios.

El movimiento vecinal considera que todas estas afirmaciones “responden únicamente a un farol por la proximidad de las elecciones municipales” y para argumentarlo recuerdan que antes de los pasados comicios en 2023, “Carabante prometió por escrito a los vecinos que reubicarían el cantón (en aquel momento proyectado junto a otro colegio y viviendas de Montecarmelo) y el Selur (en aquel momento junto a otras viviendas en el contiguo barrio de Arroyo del Fresno) en consenso con los vecinos”, para terminar colocándolo en su ubicación actual, también al lado de colegios y viviendas, sin haberles preguntado.

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha declarado a la prensa este jueves que “es evidente que alguien está intoxicando y que no se está dando una versión real de lo que allí va a ocurrir”, sobre todo por parte de “los grupos de oposición”, que por su parte han salido a celebrar la noticia como una victoria. “Los detalles concretos respecto al contrato o lo que es el procedimiento judicial se los consultaremos al área [de Urbanismo] y les daremos traslado”, ha declarado, sin aclara cuándo sucederá. A pesar de que Sanz ha asegurado que no hay “ninguna novedad” en lo anunciado respecto a la renuncia a las instalaciones industriales, ha dicho “que es una buena noticia para todos”, tanto para los trabajadores de limpieza que en estos momentos tienen una condiciones “que no son las óptimas”, como para los vecinos. También ha celebrado el anuncio del parque, que es la única novedad, porque van a ganar algo “que no estaba previsto realizar en un inicio”, informa Beatriz Olaizola.

“Los vecinos ya no queremos más declaraciones ni promesas vacías. Queremos hechos y documentos oficiales. Si realmente existe un nuevo proyecto, que se presente por escrito, que se registre formalmente y que se aporte donde corresponde: en el juzgado, ya que este asunto se encuentra judicializado”, resume la Plataforma. Hasta entonces, no cantarán victoria y, asegura, la lucha sigue.