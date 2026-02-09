El PP de Ayuso ignoró en 2023 a una víctima que presentó una condena firme por violencia de género contra un miembro de un comité interno

Daniel Marbán (tercero por la derecha), joven de Nuevas Generaciones del PP que fue ascendido a un cargo en el PP de Madrid a pesar de una condena por violencia de género.

Antes del caso contra el alcalde de Móstoles, el partido rechazó la reclamación de una militante de Nuevas Generaciones contra su presunto agresor, quien fue premiado con un puesto orgánico

La falta de respuesta del PP madrileño a una concejala que denunció acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tiene un precedente conocido. En ese otro caso, la Ejecutiva regional del partido presidido por Isabel Díaz Ayuso ignoró durante meses, en 2022 y 2023, a una militante de Nuevas Generaciones que presentó una condena por violencia de género contra Daniel Marbán, una joven promesa. Durante ese período, el partido ascendió a Marbán a una posición en un órgano interno, el Órgano de Atención al Ciudadano, y lo premió con un puesto en las listas de las autonómicas de 2023. No lo retiró ni siquiera después de que la sentencia deviniera firme.

La joven, expareja de Marbán, había solicitado la expulsión del agresor con base en los Estatutos del PP, que contemplan como posible esa sanción para los condenados por un delito doloso que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los estatutos. Como contó EL PAÍS, la víctima acudió a la sede de Génova, donde se encuentran las oficinas del PP de Madrid, hasta en cinco ocasiones. Fue recibida por el Comité de Derechos y Garantías, que se resistió a sancionar al condenado.

Como ha hecho ahora en el caso Bautista, el PP de Madrid negó que la víctima fuera desatendida y alegó a este diario que no se hizo nada porque el expediente había “caducado”. Se referían a que había pasado un plazo de tres meses desde que fue presentada la denuncia al partido, en marzo de 2022, sin que se hubiera hecho nada. De esa forma desviaban las culpas a la Ejecutiva saliente, de orientación casadista, que entregó el relevo al equipo de Ayuso en mayo de 2022.

Sin embargo, el jefe de disciplina saliente, José Luis Álvarez Ustarroz, desmintió que esa fuera una causa de caducidad. Le dijo a EL PAÍS que el plazo de tres meses correspondía al tiempo en que debe ser resuelto el expediente una vez abierto.

La denunciante era expareja de Marbán y coincidía con él en los círculos de Nuevas Generaciones, las juventudes del PP. Pidió medidas para apartar a Marbán del partido y para ello aportó una copia de la sentencia del juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid que condenaba a Marbán por un delito leve de vejaciones a 10 días de localización permanente. El condenado había entrado de madrugada en la vivienda de la víctima con actitud violenta, insultándola y tirando objetos al suelo.

Inicialmente, la víctima acudió al partido con la sentencia de ese órgano judicial de primera instancia y un audio grabado en la madrugada de los hechos. “Eres una puta mierda de persona, hija de puta, gilipollas, asquerosa”. Ella le suplicaba: “Daniel, por favor no”. De fondo se escuchaban objetos que él tiraba al suelo y los llantos de la víctima.

El PP de Madrid se resistió a sancionarle aduciendo que el caso había sido recurrido ante la Audiencia Provincial por las dos partes. Marbán pedía su absolución y la víctima quería ampliar la pena con una orden de alejamiento. Mientras llegaba esa segunda resolución, ella acudió a la sede del PP en Génova, donde se encuentra la oficina del PP madrileño, en varias ocasiones para mantener vivo su caso, según confirmó EL PAÍS con fuentes internas. A pesar de que el PP conocía la situación procesal de Marbán, lo premió en junio de aquel año con su inclusión en un comité de 12 miembros, el Órgano de Atención al Ciudadano del PP de Madrid, que recibe denuncias, quejas o sugerencias.

En enero de 2023, una vez que la Audiencia desestimó los recursos y la condena fue firme, la víctima volvió a Génova con la esperanza de que el partido atendiera su reclamación. De nuevo se encontró con excusas y con otra recompensa a Marbán: fue incluido en la lista de candidatos a diputados para las autonómicas del 28 de mayo de ese año, en el puesto número 110. Marbán solo renunció después de que el 4 de mayo el diario ABC revelara que el candidato arrastraba una condena. El PP de Madrid informa de que también se dio de baja en el partido.

