El asesino de tres personas en Madrid dice en la televisión de EE UU que es inocente, pese a las pruebas: “Esta historia me la montaron en España”

Imagen publicada por la Embajada de EE UU en Venezuela. Ortiz ha sido señalado por EL PAÍS con un círculo blanco.

Dahud Hanid Ortiz, que cumplió poco más de seis años de cárcel, ha reaparecido como un hombre libre durante una entrevista con Telemundo, mientras las víctimas piden justicia

Telemundo ha emitido este jueves, medianoche en España, la polémica entrevista con el asesino de tres personas en Madrid en 2016. Había sido promocionada en un breve adelanto bajo el título “¿Víctima o asesino?" y ahora se ha conocido lo que se podía intuir: que Dahud Hanid Ortiz se iba a declarar inocente. “Esta historia me la montaron en España”, asegura, pese a que fue condenado después de una sólida investigación de las Policías española y alemana.

“Teniendo a una testigo, que era la persona que estaba conmigo, que me vio el día del asesinato como a las diez de la noche o lo que sea, en Alemania, o sea yo estoy a 2.500 kilómetros de distancia, y no hay ningún video o testigos oculares o pruebas científicas. Yo debería haber sido dejado en libertad”, dice este exmarine estadounidense que es un hombre libre desde el verano pasado, cuando fue incluido por motivos que no han quedado muy claros en un grupo de presos políticos repatriados a EEUU desde el país sudamericano.

Los investigadores españoles, que colaboraron con las autoridades alemanas, armaron un caso robusto para probar que este exmarine estadounidense había cometido aquel horrendo crimen, según el sumario al que tuvo acceso EL PAÍS. Entre otras pruebas, aportaron un correo en el que confesaba su autoría y el posicionamiento de su móvil, que demostraba que viajó desde Alemania hasta el despacho de abogados del distrito madrileño de Usera donde se perpetró la matanza.

Hanid Ortiz huyó a Venezuela antes de que fuera emitida la orden internacional de detención, pero fue arrestado por el régimen chavista en 2018. Como era nacional de ese país, las autoridades venezolanas se negaron a entregarlo a España. Tras un juicio en el que cooperó la Fiscalía española, fue condenado en 2024 en Venezuela a 30 años de cárcel.

El verano pasado fue liberado junto con otros nueve hombres que eran considerados presos políticos estadounidenses o vinculados con EE UU y que estaban presos en Venezuela. A cambio, el Gobierno de Donald Trump accedió a liberar a más de 250 presos venezolanos en las cárceles del Salvador. No se dieron explicaciones sobre por qué EE UU había metido a Hanid Ortiz en un grupo de liberados con casos muy distintos al suyo. Su departamento se limitó a contestar que muchos presos habían denunciado torturas.

España considera que no puede reabrir el caso debido al principio de cosa juzgada y las víctimas intentan ahora encontrar una vía para que Hanid Ortiz cumpla la condena en EE UU.

El asesino, que tiene 55 años, aparece en el vídeo en un parque cuya ubicación no ha sido precisada. La entrevista pregrabada ha sido emitida por Telemundo 51, la filial en Miami de esta cadena en español de ámbito nacional.

La periodista Marilys Llanos lo describe como un “acusado de asesinato” y destaca que es un veterano de guerra de EE UU, condecorado con la medalla Corazón Púrpura y la Estrella de Bronce. Sin embargo, nada se dice sobre su expulsión en 2014 de las Fuerzas Armadas estadounidenses, tras ser descubierto falsificando documentos para conseguir un ascenso.

También se resalta que Hanid Ortiz había sufrido torturas en las cárceles venezolanas, según su testimonio. “Llegó uno con un fusil y me introdujo la trompetilla del fusil por el ano, violándome, y me electrocutaban con una batería de carro (coche)”, relata. “Se colgaron de mi cuello y me pasaron los hombros hacia el frente, partiéndome los hombros”. Antes de la emisión, las familias de las víctimas habían expresado a este diario su indignación con el enfoque de la entrevista.

El sumario demuestra que Hanid Ortiz actuó presa de los celos tras descubrir que su expareja había iniciado una relación con el abogado Víctor Salas, radicado en Madrid. Hanid Ortiz condujo 2.000 kilómetros desde Alemania, país donde residía, hasta la capital española. En el despacho, asesinó a dos trabajadoras, Maritza Osorio y Elisa Consuegra, y a un cliente al que confundió con el abogado, Pepe Castillo.

Telemundo solo emitió un fragmento de cinco minutos y luego anunció que horas más tarde difundiría una entrevista con el abogado superviviente, Salas. La entrevista completa estará disponible este viernes en todas las plataformas de ese canal.

