Nueva protesta de los empleados de Quirón que trabajan para la sanidad pública madrileña

Los manifestantes detrás de una pancarta a las afueras del hospital de Valdemoro, el Infanta Elena.

Decenas de trabajadores se han concentrado a las puertas del hospital de Valdemoro, uno de los centros públicos gestionados por esta empresa cuyo modelo de colaboración está bajo intenso escrutinio

Decenas de trabajadores de la empresa Quirónsalud se han concentrado este miércoles en el exterior del hospital de Valdemoro, el Infanta Elena, para protestar por sus condiciones salariales. La protesta se enmarca en una campaña iniciada en noviembre por el sindicato mayoritario, Comisiones Obreras, contra la compañía, que desde hace tiempo protagoniza la lucha política de la izquierda contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Quirónsalud participa en la sanidad madrileña por medio de cuatro hospitales (tres son públicos gestionados por la empresa, Valdemoro, Villalba y Rey Juan Carlos; y un cuarto es propiedad de la compañía pero presta servicio público, la Fundación Jiménez Díaz).

CC OO considera que la empresa se beneficia de un acuerdo muy lucrativo con la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que la plantilla es “explotada”. Los trabajadores de los tres hospitales concesionados se rigen por el convenio colectivo de la sanidad privada, menos generoso que el que opera para los sanitarios de los hospitales 100% públicos. La Fundación Jiménez Díaz cuenta con unas condiciones equiparables a estos últimos, pero según CC OO no se respetan las condiciones laborales. La protesta no ha sido secundada por otros sindicatos.

La protesta se ha celebrado a pesar del temporal de nieve que ha cortado carreteras en la región de Madrid. Los trabajadores se han concentrado bajo la lluvia y detrás de una pancarta que decía “El grupo Quirón nos deja sin riñón”. El hospital tiene una plantilla de casi 1.000 empleados y se encuentra en el municipio de Valdemoro (30 kilómetros al sur de la capital y 85.972 vecinos).

Samuel Mosquera, responsable de sanidad privada en CC OO de Madrid, dice que tras esta concentración celebrarán otra en la Jiménez Díaz, el 24 de febrero. “Después comenzaremos los paros”, añade.

Quirón se ha convertido en un arma arrojadiza contra Ayuso. La izquierda lleva años cuestionando las condiciones opacas y supuestamente onerosas del acuerdo de colaboración con esta empresa, que le reporta unos 1.000 millones de euros anuales.

Los acontecimientos de los últimos dos años han enardecido a los críticos. Ha contribuido a ello la investigación judicial contra el novio de Ayuso, consultor de esa empresa, por fraude fiscal y un presunto soborno a un ejecutivo del grupo. En diciembre del año pasado, las dudas sobre el modelo de cooperación público-privado se acentuaron después de que EL PAÍS revelara un audio del CEO de la empresa Ribera Salud, gestora del Hospital de Torrejón, que pedía a su plantilla poner el interés empresarial por encima de la salud de la ciudadanía.

