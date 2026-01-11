Desmantelado en Madrid un grupo criminal juvenil por robos violentos y amenazas

Un agente de la Guardia Civil muestra uno de los machetes incautados en la operación en Collado Villalba (Madrid).

La Guardia Civil ha anunciado una operación contra 17 investigados en Collado Villalba que se produce después del aumento de agresiones violentas en la zona

La Guardia Civil ha informado este domingo del desmantelamiento de un grupo organizado formado por la alianza de componentes de tres bandas juveniles -Trinitarios, Blood y Fortytwo- que actuaba en el municipio de Collado Villalba (67.274 habitantes, en el noroeste de la Comunidad de Madrid) y al que se atribuyen delitos de amenazas, lesiones, robos con violencia, extorsión y pertenencia a organización criminal. Hay 17 personas investigadas y detenidas, entre ellos varios menores, por delitos de amenazas, lesiones, robos con violencia, extorsión y pertenencia a organización criminal, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

En el operativo hay seis menores detenidos y once investigados y han sido incautados varios machetes, armas blancas y prendas identificativas de estos grupos juveniles. Según la investigación, formaban un bloque único que actuaba en esa localidad madrileña y habría reactivado su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.

Imagen distribuida por la Guardia Civil del material incautado en la operación en Collado Villalba (Madrid).

Durante los últimos meses del pasado año los investigadores detectaron un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la región. Se constató que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables, explica la Guardia Civil.

La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y esa alianza encabezada por los Trinitarios. Tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento.

Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, que decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.