Muere un hombre de 56 años tras declararse un incendio en su casa en Ciempezuelos

Bomberos de la Comunidad de Madrid intervienen en un incendio en una vivienda de Ciempozuelos donde resultó muerto un hombre de 56 años.

Cuatro dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid acudieron de madrugada para apagar las llamas en un bajo

Un hombre de 56 años ha muerto poco después de ser rescatado por un incendio registrado en la madrugada de este viernes en una vivienda de la localidad de Ciempozuelos, según han informado los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Tras la intervención de los bomberos en la vivienda, un bajo ubicado en la calle Estrella de la localidad madrileña, los equipos de médicos del SUMMA 112 han confirmado el fallecimiento del hombre tras realizarle durante 30 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Poco antes, había sido rescatado por efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, si bien se encontraba inconsciente por inhalación de humo.

A su llegada al lugar del suceso, el fuego ya estaba muy extendido y afectaba a toda la vivienda, situada en la planta baja de una casa de dos alturas. Cinco dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han intervenido para extinguir las llamas, tras un aviso que llegó hacia la 1.00 de la madrugada de este viernes. La Guardia Civil investiga ahora las causas del siniestro.

El pasado 2 de enero, una mujer y dos de sus hijos morían asfixiados en un incendio que se declaró también de madrugada en un tercer piso de un edificio de Carabanchel. Y, en la madrugada de la Nochevieja, los bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que extinguir hasta nueve incendios en viviendas.