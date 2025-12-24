La Comunidad de Madrid modifica los horarios del transporte en las fiestas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo

Este miércoles el servicio de metro finalizará a las 22.00, mientras que el jueves la apertura se retrasará a las 8.00

La Comunidad de Madrid modifica, como cada año, los horarios de apertura y cierre del servicio del metro con motivo de las fiestas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo. De esta forma, el próximo 24 de diciembre el suburbano finalizará el recorrido a las 22.00, por lo que los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 21.30. Al día siguiente, el 25 de diciembre, se retrasa el inicio hasta las 8.00.

Con respecto al primer día del año, el 1 de enero la red del metro comenzará a funcionar a las 7.00. Además, con motivo de las preúvas y las campanadas de Año Nuevo, el 30 y 31 de diciembre la estación de Sol estará cerrada desde las 18.00 hasta la finalización del servicio.

Para garantizar los desplazamientos de los ciudadanos en transporte público durante todo el periodo navideño, el Gobierno autonómico mantendrá activo hasta el 6 de enero el dispositivo especial de refuerzo del suburbano con hasta un 131% más de trenes entre las 10.00 y las 23.00, según se indica en la página web de Metro de Madrid.

Así, se incrementan las frecuencias en estas seis líneas: 1, 2, 3, 4, 5 y 10. La iniciativa se suma al aumento de personal del suburbano y de vigilancia en los vestíbulos de las estaciones más concurridas por los viajeros. El pasado 28 de noviembre, la compañía metropolitana registró el récord histórico de demanda diaria con un total de 2,82 millones de viajes, superando en un 1,5% al anterior en la misma fecha de 2024.

En cuanto a los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), el servicio diurno de este miércoles finalizará entre las 20.30 y las 20.45, en función de la línea y la cabecera. Este jueves, día de Navidad, se retomará entre las 7.15 y las 8.45, también en función de la línea y la cabecera, excepto en las líneas especiales y las que prestan servicio a cementerios.

El servicio nocturno de autobuses también sufrirá modificaciones, incluida la línea Exprés Aeropuerto. Así, todas las líneas nocturnas, de la N1 a la N26, comenzarán su servicio a las 22.00 y funcionarán hasta las 7.00, con salidas desde Moncloa a las 22.20, 23.30, 0.40, 1.50, 3.00, 4.10, 5.20 y 6.30.

Las líneas N28 (Moncloa-Aravaca) y N31 (Moncloa-El Pardo) operarán desde Moncloa a las 22.50 y de 0.00 a 7.00, cada 35 minutos. Las líneas circulares nocturnas NC1 y NC2 prestarán servicio de 22.00 a 4.00 con una frecuencia de 35 minutos. Entre las 4.00 y las 6.45, la frecuencia será de 70 minutos.

Por su lado, el servicio diurno de la línea Exprés Aeropuerto (Atocha-Aeropuerto) realizará su último viaje a las 20.45 desde Atocha y a las 20.30 horas desde la T4. El servicio nocturno (Cibeles-Aeropuerto) comenzará a las 22.00 desde Cibeles y se mantendrá hasta las 7.00 del día 25, con una frecuencia de paso de 70 minutos. Desde la T4, se iniciará a las 22.30 y finalizará a las 6.30.

El cuando al día de Navidad, el servicio diurno de la Exprés Aeropuerto se reanudará a las 7.40 desde ambas cabeceras. En cuanto a las líneas circulares nocturnas (NC1-NC2), en Nochebuena prestarán servicio desde las 22.00 hasta las 4.00, con intervalos de 35 minutos, y de 4.00 hasta las 07.00, cada 70 minutos. Con motivo de estos festejos navideños, la red diurna de autobuses se reforzará hasta el 7 de enero en las siguientes líneas: 1, 2, 6, 9, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 35, 50, 51, 53, 74, 133, 146, 147, 148, 150 y M1.

Incrementarán su servicio en días laborables entre las 15.00 y las 21.00. Además, las líneas 001 y E1 reforzarán su servicio entre las 9.00 y las 22.00, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado. También los intercambiadores de transporte modificarán sus horarios de apertura y cierre durante el periodo navideño. En los casos de Moncloa, Príncipe Pío, plaza de Castilla y Avenida de América, estas modificaciones no afectarán al servicio de EMT Madrid.

En el intercambiador de plaza Elíptica, el cierre anticipado previsto para este miércoles no afectará a las últimas salidas. No obstante, durante la jornada de este jueves abrirá a las 8.00, por lo que las salidas de la línea 155 programadas antes de esa hora se efectuarán desde la parada de la vía Lusitana, junto al intercambiador.

En cuanto a los autobuses interurbanos, se ha incrementado el servicio en la línea 261 hasta el parque Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz durante los festivos y fines de semana, así como al recinto ferial de Móstoles por Navipark.