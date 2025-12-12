Ir al contenido
Madrid
La semana por delante

5 planes gratis en Madrid del 12 al 19 de diciembre: una feria de minerales y un estreno de danza contemporánea

Desde experiencias inmersivas que invitan a ponerse en la piel de otra persona hasta collages sonoros creados colectivamente en un centro cultural de barrio

Madrid -
Ir a los comentarios

El último mes del año avanza y Madrid sigue ofreciendo una agenda cultural gratuita que no da tregua. Más allá del ambiente navideño, la ciudad se llena estos días de propuestas que cruzan tecnología, música, fotografía, danza y reflexión social. Desde experiencias inmersivas que invitan a ponerse en la piel de otra persona hasta collages sonoros creados colectivamente en un centro cultural de barrio, la programación combina innovación y participación ciudadana.

La fotografía también reclama su espacio con una gran exposición dedicada al centenario de Leica en el Fernán Gómez, mientras que Casa de América acoge debates sobre comunicación, identidad e integración latinoamericana. Y para quienes prefieren planes nocturnos o de ocio creativo, Matadero reúne un estreno absoluto de danza contemporánea y una sesión gratuita del DJ Cormac para animar la jornada. Una semana variada y sin coste para disfrutar de la cultura madrileña en todas sus formas.

El gran potaje sonoro de Madrid

El recorrido cultural de la semana comienza en Tetuán con un collage sonoro participativo creado por el colectivo Chico-Trópico, una propuesta que invita a experimentar con la escucha y el juego colectivo. Los asistentes pueden aportar voces, objetos cotidianos o sonidos improvisados para integrarlos en una pieza final grabada dentro de la cabina móvil La C.O.S.A., un estudio itinerante que recorre barrios de la ciudad para capturar su identidad sonora. Es un plan cercano, creativo y muy representativo de la vida cultural de barrio.

  • Lugar: Centro Cultural Eduardo Úrculo (Plaza Donoso, 5).
  • Horario: 12 y 13 de diciembre, a las 17.00.
  • Transporte: Metro Ventilla (Línea 9).

Un estreno de danza contemporánea en Matadero

La agenda continúa con IM/PASIBLES, un estreno absoluto que combina danza contemporánea, experimentación y una puesta en escena muy física. La obra reflexiona sobre cómo se habitan los cuerpos y los espacios, construyendo una narrativa a través de silencios, pausas y movimientos bruscos.

Es una pieza que apuesta por la sensibilidad y la abstracción, ideal para quienes disfrutan de propuestas escénicas que rompen esquemas. Además, Matadero Madrid se ha consolidado como uno de los núcleos de creación más importantes de la ciudad, lo que convierte este estreno en una cita especial.

  • Lugar: Centro Danza Matadero (Matadero Madrid, Plaza de Legazpi).
  • Horario: 12 y 13 de diciembre, a las 20.00.
  • Transporte: Metro Legazpi (Líneas 3 y 6).

Un encuentro con la juventud dominicana en España

Casa de América acoge un encuentro que pone en el centro a jóvenes dominicanos residentes en España, destacando sus historias de integración, sus proyectos académicos o profesionales y las barreras que aún deben enfrentar. Es una actividad que combina reflexión, identidad y comunidad, ofreciendo una mirada más amplia sobre la presencia latinoamericana en Madrid. Resulta especialmente interesante para quienes siguen debates sobre migración o buscan conocer mejor el tejido social diverso de la ciudad.

  • Lugar: Casa de América (Plaza de la Cibeles, s/n).
  • Horario: Fecha y hora en agenda de diciembre (consultar programación).
  • Transporte: Metro Banco de España (Línea 2).

Fiesta con DJ Cormac en Matadero

El Café Naves vuelve a convertirse en un punto de encuentro cultural con una sesión gratuita del DJ Cormac, conocido por sus mezclas eclécticas que combinan ritmos electrónicos, house melódico y una energía que conecta bien con el ambiente creativo de Matadero. El evento, en horario diurno, es perfecto para disfrutar de buena música, tomar algo en un entorno relajado y aprovechar los espacios abiertos del centro cultural. Un plan ideal para cerrar la semana sin gastar y rodearse de la escena artística local.

Lugar: Café Naves, Matadero Madrid (Nave 12).

Horario: De 12.00 a 17.00.

Transporte: Metro Legazpi (Líneas 3 y 6).

Una feria de minerales y fósiles

El recorrido termina con una de las ferias más singulares de Madrid: Natura 2025, donde se exhiben minerales, fósiles, cristales, gemas y hasta fragmentos de meteoritos procedentes de distintas partes del mundo. La variedad de piezas permite descubrir desde geodas gigantes y minerales fluorescentes hasta restos de criaturas que vivieron hace millones de años. Es un plan muy visual, educativo y perfecto para todas las edades, especialmente para quienes disfrutan de la ciencia y la divulgación.

  • Lugar: MEEU — Estación de Chamartín (Agustín de Foxá, 40).
  • Horario: 12 y 13 de diciembre, de 10.30 a 20.30; 14 de diciembre, de 10.30 a 17.00.
  • Transporte: Metro Chamartín (Líneas 1 y 10).

Leica, un recuento de 100 años de fotografía

La exposición celebra el centenario de la cámara Leica y recorre, a través de 174 imágenes, la evolución de la fotografía desde principios del siglo XX hasta hoy. Las obras incluyen instantáneas callejeras, retratos de autor, escenas urbanas y fotografías históricas que marcaron época.

Además de las imágenes, se exhiben cámaras originales y material documental que permite entender por qué Leica revolucionó la forma de mirar el mundo. Es una visita obligatoria tanto para amantes de la fotografía como para quienes quieran descubrir cómo la tecnología transformó el relato visual del último siglo.

  1. Lugar: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa (Plaza de Colón, 4).
  2. Horario: de martes a domingo, de 10.00 a 20.00.
  3. Transporte: Metro Colón (Línea 4).


