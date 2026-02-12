La elección de la rectora de la Universidad de Santiago se dirimirá en segunda vuelta

El nombre de la primera rectora universitaria de la Universidad de Santiago y de Galicia no se conocerá hasta el 11 de marzo. Las votaciones de este jueves no han sido definitivas porque ninguna de las cuatro candidatas ha obtenido más del 50% de los votos, así que ese día se celebrará la segunda vuelta. La aspirante más votada ha sido Rosa Crujeiras, catedrática de Estadística e Investigación Operativa en la Facultad de Matemáticas. La también investigadora del Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia (CITMAga), que ha logrado el 41% de los apoyos, se disputará el cargo con Maite Flores, catedrática de Óptica, que ha cosechado un 21% del respaldo, un porcentaje idéntico al de María José López Couso pero con más votos (536 frente a 503 votos ponderados). Alba Nogueira se ha quedado en un 15%.

La jornada se ha caracterizado por una alta e inusual participación, favorecida por el voto telemático. A las cuatro de la tarde, dos horas antes de terminar el horario de votación, ya habían ejercido su derecho un 22% de los estudiantes y el porcentaje final se ha acercado al 31%, frente al 6% que votó en los anteriores comicios en los que solo concurrió un candidato. Ha acudido a la urna electrónica un 96% de los profesores doctores con vinculación permanente con la USC, los que más asientos se reparten en el Claustro universitario, junto a casi un 87% del resto de docentes y un 75% del personal de administración y servicios.

Crujeiras ha sido la más votada en todos los grupos de electores. En el caso de los estudiantes, casi duplica el apoyo recibido por Flores, la segunda clasificada. La candidata que el próximo 11 de marzo se convierta en la primera rectora de la Universidad de Santiago será también la primera de la historia de Galicia, una comunidad en la que funcionan tres instituciones públicas y una privada. La mujer que optó a ser máxima autoridad en una universidad gallega por primera vez fue Margarita Estévez en Vigo en 1994. En Santiago, hay que remontarse a 2010 para encontrar las primeras aspirantes al puesto.