Muere Xesús Alonso Montero, decano entre los sabios de la lengua gallega

En julio de 2020, murió el escritor y periodista Emilio Alonso Pimentel a los 61 años, y su padre, Xesús Alonso Montero, con la voz rota y ya nonagenario, dijo en una entrevista en la Radio Galega que no encontraba más palabras (él que sabía tantas) que la de “insoportable” para definir su dolor por la pérdida del primogénito. El longevo sabio y defensor de la lengua gallega, referente fundamental de la cultura desde tiempos difíciles (comprometido con el Partido Comunista desde 1962), ha seguido sin embargo luchando por sus ideas, dando conferencias y propagando conocimiento, con lucidez envidiable, hasta los 97 años, la edad con la que ha fallecido este jueves en Vigo, la misma ciudad en la que nació en noviembre de 1928.

Nada más conocerse su muerte, tanto la Real Academia Galega como el Consello da Cultura Galega, instituciones de las que era miembro, han expresado su “hondo pesar”. Alonso Montero, reverenciado y también discutido, era filólogo, profesor y catedrático, antifranquista, articulista, escritor, autor de decenas de ensayos y miembro de la RAG desde 1993, de la que fue presidente entre 2013 y 2017. Vio reconocida su larga carrera con incontables premios y se ganó el título de Hijo Adoptivo allí donde ejerció la docencia o en aquellos otros lugares que amaba, como la comarca de O Ribeiro, de donde era originaria su familia (de Ventosela, Ribadavia), que abrió taberna de vinos autóctonos en Vigo.

El Consello da Cultura (CCG) lo califica en su comunicado oficial de esta tarde como “una de las figuras esenciales de la cultura gallega contemporánea”. Alonso Montero fue “uno de los intelectuales impulsores de la creación del CCG”, del que fue primer vicepresidente —bajo la presidencia de Ramón Piñeiro— hasta que “cesó por voluntad propia” en 1984. La actual presidenta, Rosario Álvarez, destaca su “relevancia como polígrafo e intelectual comprometido” y su “activa proyección social y cultural” en la comunidad. Por su parte, la institución que dio a conocer su fallecimiento este mediodía, la Real Academia Galega, lo define como “maestro de maestros” y “gran ejemplo de compromiso con la defensa y el estudio de la lengua y la cultura gallegas”.

Xesús Alonso Montero, represaliado varias veces por su militancia en el PCE, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Madrid y se doctoró en Salamanca en 1966 con una tesis sobre Curros Enríquez. Fue profesor en Lugo, Palencia y Madrid y catedrático en la Universidade de Santiago. Presidió el Foro por la Memoria Republicana e integró las fundaciones Rosalía de Castro y Otero Pedrayo. La RAG recuerda que es un “pionero en el ámbito de la sociolingüística” con obras como O porvir da lingua galega (1968), O que cómpre saber da lingua galega (1969) o el Informe -dramático- sobre la lengua gallega (1973), el demoledor cierre de la trilogía y el que causó más controversia. Estas y otras obras suyas, describe la Academia, son fruto de una necesidad reivindicativa y fueron escritas con “voluntad polémica y divulgativa” para “denunciar la situación de exclusión social” del idioma propio de Galicia.

El prolífico estudioso, enamorado del gallego, el latín y el adn que emparenta tantas lenguas y escritores, publicó además una ingente cantidad de ensayos y biografías sobre numerosos autores gallegos y españoles; editó, recopiló y escribió poesía y narrativa; fue colaborador, durante años, del diario La Voz de Galicia; e investigó largamente la obra y la vida de escritores de la II República, la Guerra Civil y el Franquismo, perseguidos, represaliados, exiliados.