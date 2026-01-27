Alegría apuesta por “fortalecer” los servicios públicos con mejores condiciones laborales: “Quiero un Aragón de primera para todos”

Medio día después de enfrentarse en el cara a cara televisivo con Jorge Azcón, la candidata del PSOE a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, se ha sentado este martes ante unos sesenta trabajadores del sector social, de mayores especialmente pero también de jóvenes. Tras reiterar que su intención, en el caso de alcanzar la presidencia autonómica, es priorizar el acceso a la vivienda y a la sanidad y la educación públicas, ha asegurado: “Una de las mejores maneras de fortalecer los servicios públicos es cuidar a quienes nos cuidan”. Su compromiso es “negociar y avanzar” un convenio autonómico que mejore las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de centros como el que sacó adelante el Gobierno valenciano de Ximo Puig.

La candidata ha escuchado los testimonios de más de una decena de trabajadores, que han lamentado la precariedad con la que trabajan y con la que tienen que compatibilizar su vida familiar. Han pedido más controles a las empresas, mejoras salariales y más tiempo para cuidar a los usuarios. Una mujer, visiblemente emocionada, ha denunciado el contexto en el que tuvieron que trabajar las trabajadoras de residencias geriátricas en las zonas rurales. “Sabía cuando entraba pero no cuándo salía, y cuando salía le tenía que decir a la vecina cómo estaba su familiar. Y ni un psicólogo para ayudarnos”, ha dicho con la voz rota. Otra denunciaba la obligatoriedad de recuperar las horas para una cuestión tan primordial como ir al médico: “Es vergonzoso, mande quien mande”. Incluso una decía que los jóvenes no quieren trabajar en el sector por la dureza del trabajo y de las condiciones laborales. “Es normal que no quieran trabajar”, ha resumido.

Al final del acto, Alegría ha tomado la palabra y ha pedido “perdón” por la actual situación. “La economía de Aragón va bien, pero no quiero que el crecimiento se haga dejando a tantas trabajadoras con estas condiciones indignas. No tendremos un Aragón próspero con trabajadores de segunda. Quiero un Aragón de primera para todos”, ha afirmado, tildando en un momento sus nóminas de “salarios de mierda”.

Alegría se ha comprometido a impulsar un nuevo convenio que permita mejorar unos salarios que, ha dicho, apenas superan el salario mínimo interprofesional y cuando lo hace, apenas lo superan “por 20 o 30 euros”. “Si queremos servicios públicos fuertes, necesitamos buenas condicionales laborales que ahora no lo son”, ha lamentado. Ha puesto sobre la mesa también la necesidad “interiorizar la cultura del cuidado” también de los empleados en los propios centros, porque “al final las consecuencias se pagan muy caras desde el punto de vista de la salud”, ha afirmado en presencia de una mujer que, tras trabajar 18 años en el sector, reconocía estar de baja y dudaba de que pudiera volver a trabajar.

“Mi prioridad política es hacerme cargo de los problemas cotidianos de los aragoneses”, ha dicho. Y en el caso de la dependencia, ha afirmado que intentará que se pueda reducir a los 30 días el plazo máximo para realizar las valoraciones de ayudas de una persona mayor.

Debate cara a cara

Antes de entrar en la sala donde se ha producido la charla, Alegría ha asegurado ante los periodistas estar “muy satisfecha” con el debate celebrado la jornada del lunes en Aragón TV. En su opinión, quedó claro que su prioridad programática son los servicios públicos, si bien el debate acabó muy centrado en el sistema de financiación, con el que quedó claro las visiones diametralmente opuestas que mantienen el PSOE y el PP. Mientras la exministra defendía que el nuevo modelo supondría una mejora de ingresos de 630 millones para Aragón que se podían destinar a vivienda o sanidad, Jorge Azcón denunciaba que era injusto y que solo servía para mantener a Pedro Sánchez en Moncloa gracias al apoyo de ERC.