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Comunidad Valenciana

La jueza de la dana cita como testigo al jefe de informativos de À Punt

La magistrada toma la decisión tras la comparecencia de la jefa de meteorología de la televisión pública valenciana, que lamentó en el juzgado la falta de reacción de la Generalitat

Concentración de víctimas de la dana ante los juzgados de Valencia, el pasado enero. Mònica Torres
El País
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Valencia -
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La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigo al que fuera jefe de informativos durante la catástrofe de la televisión pública valenciana À Punt, según una resolución comunicada este viernes a las partes.

La citación se produce a petición de la acusación popular que ejerce en la causa Ciudadanos. Y llega la misma semana de la comparecencia en el juzgado de la jefa de meteorología de À Punt.

En su comparecencia en el juzgado el pasado miércoles, esta profesional recordó la “frustración” que vivió la tarde del 29 de octubre de 2024“ El grado de frustración era tremendo al ver que no avisaban a la población”, dijo. Y sostuvo que, a las 17.20 del día de la dana, ya se intuía el desbordamiento del barranco del Poyo, la rambla que desató la inundación al sepultar municipios como Paiporta o Catarroja, donde murieron 55 y 25 personas, respectivamente. El Cecopi, el órgano que coordinó la tragedia, sin embargo, no envió la alerta masiva a los teléfonos móviles para reportar a la población de la dana, el denominado Es Alert, hasta las 20.11, cuando la mayoría de los desaparecidos ya habían muerto. Roselló criticó también que el mensaje no pidiera a la población que subir a las primeras plantas.

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