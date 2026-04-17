La jueza de la dana cita como testigo al jefe de informativos de À Punt

La magistrada toma la decisión tras la comparecencia de la jefa de meteorología de la televisión pública valenciana, que lamentó en el juzgado la falta de reacción de la Generalitat

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigo al que fuera jefe de informativos durante la catástrofe de la televisión pública valenciana À Punt, según una resolución comunicada este viernes a las partes.

La citación se produce a petición de la acusación popular que ejerce en la causa Ciudadanos. Y llega la misma semana de la comparecencia en el juzgado de la jefa de meteorología de À Punt.