La exconsejera de Mazón investigada en la dana acusa a la jueza de “falta de imparcialidad objetiva”

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas, a las afueras del juzgado de Catarroja (Valencia), el pasado marzo.

Salomé Pradas presenta un escrito contra la magistrada de Catarroja, que ha denunciado una “campaña difamatoria” para apartarla de la causa

La exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, la imputada Salomé Pradas, acusa a la magistrada de “falta de imparcialidad objetiva”, según un escrito de reposición de la exdirigente al que ha tenido acceso EL PAÍS. Eso sucede siete meses después de que la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana de 2024, Nuria Ruiz Tobarra, denunciara una “campaña difamatoria” para apartarla de la causa.

Pradas recurre a esta expresión para cargar contra la negativa de la instructora de no facilitarle la transcripción literal de su declaración. Se trata del documento que recoge la comparecencia como imputada que la exconsejera prestó en el juzgado el pasado abril. Entonces, la exdirigente sostuvo que no sabía nada de emergencias, exculpó al expresidente Mazón y apuntaló una línea de defensa que ha sido desmontada por la mayoría de los más de 500 testigos que han desfilado por el juzgado de Catarroja en el último año y medio.

A juicio de la defensa de la exconsejera, que ejerce el abogado y exmagistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Urbano, las decisiones de la jueza contemplan una infracción del artículo 24.1 de la Constitución sobre la vulneración del derecho de la tutela efectiva y representan un “atentado al principio de igualdad de armas”.

Pradas también recrimina que la magistrada no le haya facilitado la transcripción del careo de tres horas que mantuvo el pasado enero con el que fuera mano derecha y jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca . Un encontronazo donde la exconsejera sostuvo que el día de la tragedia que dejó 230 muertos, el 29 de octubre de 2024, pensó que, cuando hablaba con Cuenca, estaba detrás Presidencia en relación a decisiones de calado, como la posibilidad de confinar a la población.

El ataque a la imparcialidad de Ruiz Tobarra es la última pieza de una cadena de reproches protagonizada por los dos exaltos cargos de Mazón investigados: la exconsejera y el que fuera su segundo durante la riada, el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso.

Los exdirigentes han contado con la ayuda del abogado y youtuber Ruben Gisbert, que denunció sin éxito a la magistrada y a su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera.

El abogado de Argüeso, José María Bueno Manzanares, también ha cargado con dureza contra la instructora. La magistrada expulsó a Manos Limpias de la causa con el argumento de que Bueno Manzanares ejercía la defensa del exdirector general de Emergencias y, al mismo tiempo, del pseudosindicato ultra, que presentó sin éxito una querella contra la magistrada por prevaricación, que es como se denomina dictar resoluciones injustas a sabiendas.