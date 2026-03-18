La asociación de comercios del centro histórico denuncia el ‘verbenódromo’ en que se convierte el entorno monumental en Fallas

La asociación se dirige a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, e insiste en que el debate sobre el modelo de la fiesta es “inaplazable”

“La fiesta no se elimina, se ordena”. La Asociación de Comercios de València Centro ha hecho pública su crítica por la conversión del entorno monumental de la capital en un recinto masivo improvisado de verbenas y tardeos durante los días de Fallas. “El modelo actual en el centro histórico [de la capital] es insostenible”, denuncian a través de las redes sociales, dirigiéndose a la alcaldesa María José Catalá.

Entre los reproches lanzados por los propietarios de los establecimientos figura que el Bando de Fallas “ampara puestos ambulantes de 3,5 metros de altura con carteles estridentes en el centro histórico de València y estética de feria de polígono en entorno monumental”.

Igualmente, advierten que el bando obliga a que los puestos de venta de buñuelos, otros alimentos y bebidas atiendan solo por un lateral, “pero operan a tres y cuatro lados, impidiendo el acceso al comercio local”. Por ello, exigen que, ante este “incumplimiento generalizado y tolerado a la vista de todos”, se produzca una revisión de las normas el próximo año.

Asimismo, consideran que “València en Fallas celebra su cultura, pero “no cuida a quienes la crearon: cuesta entender que una churrería tape el busto de Blasco Ibáñez, nuestro escritor más universal”.

Denuncian además que hay “puestos ambulantes que bloquean” fachadas de alguna tienda emblemática con valor patrimonial que vende artesanía valenciana. “La mejor imagen de nuestros productos insultada, patrimonio y comercio de calidad arrinconados, desorden y permisividad institucional”, censuran.

Los comercios no son los únicos damnificados por los excesos durante las fiestas. El temprano despliegue este año de las carpas, donde las comisiones desarrollan la mayoría de sus actos festivos, 10 días antes del inicio de la semana grande, también generó grandes críticas en el movimiento vecinal.

Quejas vecinales

La Federación de asociaciones vecinales de Valencia ya se opuso en las reuniones preparatorias con el Ayuntamiento de la ciudad que se permitiera cortar las calles por la colocación de carpas tan pronto, “pues eso ya ocasiona muchos problemas de corte de calles, accesos, paradas de EMT que se desplazan e itinerarios que se anulan o cambian durante una semana que es laborable”. “Es un descontrol grandísimo”, aseguraban a principios de marzo. Catalá culpó al calendario —las fechas en que caían las fiestas este año— de la anticipación con que salieron las carpas a las calles de la capital.

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento han venido denunciando estas situaciones. El concejal de Compromís Pere Fuset habla de que este año son “las Fallas del colapso” y pide al gobierno local que se haga responsable y regule adecuadamente la fiesta en favor de la convivencia con el resto de residentes de la capital. Y los socialistas denuncian “caos organizativo” en la celebración de algunos eventos falleros. Su portavoz Borja Sanjuan apuntó en dirección a Catalá por su “incapacidad para gestionar el Ayuntamiento” y su “negativa a ejercer sus responsabilidades”.

Una de las carpas instaladas estas Fallas en las calles de Valencia. Ana Escobar (EFE)

Finalmente la alcaldesa y su equipo de gobierno ha asegurado que el año próximo se intentará que la instalación de carpas se produzca en torno al 11 de marzo y no a principios de marzo como ha sucedido este año.

“Insistimos en que hay que adaptar la realidad de la fiesta a la realidad ciudadana y social, y eso implica por ejemplo que el primer fin de semana de marzo se podrían haber hecho igualmente las actividades sin tener que afectar a toda la vida cotidiana con estos cortes masivos tan pronto”, señalaba la federación.

Al igual que los comerciantes, las asociaciones vecinales denunciaban molestias por las múltiples verbenas, que tienen hasta las cuatro de la madrugada para funcionar. “Pero hay que tener en cuenta que es el Ayuntamiento el que ha concedido los permisos para ello. Pero se tienen que controlar en volumen y horario”, añaden.

La federación de asociaciones vecinales pide más control para que se cumplan los horarios establecidos para explotar petardos y más policía que lo vigile. La plataforma Defensa Animal se suma a las críticas por el uso de pirotecnia durante las Fallas y reclama su sustitución por alternativas que no generen daños a animales, personas sensibles ni al medio ambiente.

Las quejas al Ayuntamiento por el modelo de fiesta masificada llegan precisamente cuando se cumple una década del reconocimiento por parte de la Unesco a las Fallas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.