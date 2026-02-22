Detenido un hombre por matar a otro en Valencia

La Policía Nacional halló a la víctima, de 59 años, después de que una vecina avisara de ruidos y golpes en un edificio del barrio de Benimàmet

La Policía Nacional ha detenido este domingo a un hombre de 35 años tras supuestamente apuñalar y matar a un vecino de su edificio de 59 años en el barrio valenciano de Benimàmet, según han informado a EFE fuentes policiales.

El crimen se ha producido sobre las 15:35 horas, cuando se ha recibido una llamada en el teléfono de Emergencias 112 de una vecina que alertaba de que había escuchado golpes y ruidos en una vivienda del edificio, por lo que se ha movilizado a la Policía Nacional y la Policía Local. Al llegar al lugar, los agentes se han encontrado dentro del domicilio a la víctima mortal y a su supuesto agresor, que ha sido detenido acusado de homicidio, según han indicado las mismas fuentes.

Una unidad del SAMU se ha desplazado a la vivienda tras haberse solicitado la intervención del Centro de Información y Coordinación de Urgencias(CICU) para asistir a un hombre herido por arma blanca en la calle Gavarda, pero su equipo médico únicamente ha podio confirmar el fallecimiento de un hombre de 59 años, según ha informado el CICU.

Según la Policía Nacional, el detenido es rumano y el fallecido español, y agentes de Homicidios y de la Policía Científica han acudido al lugar del crimen para recabar pruebas y llevar a cabo las investigaciones.