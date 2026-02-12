La Guardia Civil pide a la jueza que reclame a WhatsApp los mensajes que borró la mano derecha de Mazón

La Guardia Civil ha puesto sobre la mesa la hoja de ruta para tratar de desvelar uno de los enigmas que dejó la dana del 29 de octubre de 2024: ¿qué información recibió y envió con su móvil el día de la tragedia José Manuel Cuenca, quien entonces era mano derecha y jefe de gabinete del president Carlos Mazón? Así, los agentes han pedido a la jueza de Catarroja (Valencia) a cargo de la investigación, Nuria Ruiz Tobarra, que reclame a WhatsApp los mensajes borrados.

La instructora ya había solicitado al instituto armado que recuperara las comunicaciones de Cuenca después de que, en el marco de las pesquisas, quedara acreditado que había formateado su móvil —un iPhone 14 Pro Max— antes de devolverlo a la Generalitat el pasado enero. La jueza quiere conocer qué envió a través de las aplicaciones de mensajería Telegram y WhatsApp durante el día de la dana a la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas; el exdirector general de Emergencias de la Generalitat Emilio Argüeso; o Cayetano García, que fue secretario autonómico de Presidencia, entre otros altos cargos implicados de forma más o menos directa en la gestión de la emergencia.

Ahora, la Guardia Civil responde a la magistrada que la vía para rescatar el contenido del móvil de Cuenca, que fue destituido en diciembre por el sucesor de Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, es reclamar una orden de investigación a Telegram en Bélgica y una comisión rogatoria (petición de auxilio judicial) a WhatsApp en Estados Unidos. El instituto armado advierte a la instructora de las complicaciones para extraer esta información. “WhatsApp no almacena los mensajes una vez que se han entregado ni los registros de transacción de dichos mensajes. Además, los mensajes no entregados se eliminan de los servidores después de 30 días”, apuntan los agentes en un informe que se ha incorporado al juzgado y al que ha tenido acceso este diario.

Tras descubrirse que Cuenca borró su teléfono, la jueza pidió a la mano derecha de Mazón que acudiera al juzgado con su antigua tarjera SIM para tratar de rescatar sus comunicaciones. Los técnicos no consiguieron extraer los datos, cuya pérdida enmarcó el asesor en un cambio de portabilidad.

El flujo informativo durante la dana del hombre de confianza de Mazón es clave para conocer qué datos tuvo el expresident, que el día de la riada disfrutó de una comida en el céntrico restaurante valenciano El Ventorro de casi cuatro horas mientras arreciaba lo peor de la desgracia. Según los mensajes aportados al juzgado por la exconsejera Pradas, que es la principal investigada en la causa, los wasaps con Cuenca afloran que Presidencia de la Generalitat tenía información actualizada desde mediodía del día de la dana. También evidencian que Cuenca no jugó un papel secundario, como sostuvo en el juzgado ante la instructora en sus dos declaraciones como testigo, donde tenía la obligación de decir la verdad y se presentó como un mero periodista. El que fuera jefe de gabinete de Mazón, según los wasaps, adquirió un papel protagonista al dar instrucciones a la extitular de Justicia sobre cómo gestionar la gota fría. “Salo, de confinar nada por favor. Calma”, llegó a indicarle a la exdirigente a las 19.54, cuando arreciaba la dana.