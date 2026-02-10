La jueza de la dana investiga la renuncia de Mazón a su escolta para ir a ‘El Ventorro’

A la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana le ha sorprendido la decisión del expresidente Carlos Mazón de renunciar a su escolta durante la comida que celebró durante casi cuatro horas en el restaurante de Valencia El Ventorro mientras arreciaba lo peor de esta catástrofe que dejó 230 muertos en Valencia el 29 de octubre de 2024.

Un día después de la declaración como testigos de los tres miembros del equipo de seguridad de Mazón, que revelaron que el exdirigente prescindió de sus servicios para ir solo al almuerzo con la periodista Maribel Vilaplana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a uno de los agentes de la Policía Nacional que participó en el operativo la factura de la llamada que le hizo a su subinspector para informarle de que el expresident quería ir solo a la casa de comidas, según una resolución conocida este martes.

La diligencia surge tras desgranar la declaración del agente, que al comparecer como testigo estaba obligado a decir la verdad. “Después de los actos, salimos a la comida de Mazón. Del Palau al restaurante fuimos a pie. El presidente nos pidió que nos fuéramos”, señaló el policía. “En ningún momento se comentó nada de suspender esa comida, que estaba señalada desde el día anterior. No sabíamos con quién iba a reunirse ni por qué. Era raro que prescindiera de nuestros servicios antes de llegar a pie, pero no era la primera vez”, añadió.

Durante casi cuatro horas (15.00-18.45), Mazón participó en una comida en el restaurante El Ventorro de Valencia, que se desarrolló mientras arreciaba lo peor de la dana, que se fraguó desde las 16.40 horas tras el desbordamiento del barranco del Poyo a la altura de municipios como Chiva (17.245 habitantes) o Cheste (9.022).

La declaración del policía, además, desmontó el relato que el exbarón popular defendió durante más de un año y que, entre otros puntos, sostenía que la tarde de la dana trabajó desde las 17.00 horas en el Palau de la Generalitat, donde supuestamente siguió el desarrollo del Centro de Coordinación Operativo de Emergencias (Cecopi), el organismo en L’Eliana (Valencia) que envió la alerta masiva a móviles, piedra angular de la investigación. El escolta desveló en el juzgado que Mazón llegó a la sede del Gobierno a las 19.50 horas, 21 minutos antes de remitir la notificación. Y, a los pocos minutos, salió con su séquito oficial rumbo a L’Eliana, donde desembarcó 17 minutos después de que se activara la alerta, cuando la situación era ya extrema.