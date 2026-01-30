El Consell amplía el tope de renta para acogerse a deducciones por dentista o gimnasio y afirma que “no hay riesgo” de que caiga la recaudación

El portavoz del Consell y consejero de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.

Comercio y Agricultura pide al Gobierno que active las cláusulas de salvaguarda del tratado internacional con Sudáfrica por los cítricos

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció el pasado martes una ampliación de las deducciones fiscales en la declaración del IRPF de 2025 para desgravar los gastos derivados del dentista, el oculista, el deporte, las enfermedades raras, el alzhéimer o la dependencia. Las declaraciones individuales que podrán optar a esas deducciones pasarán de 30.000 a 60.000 euros, y las conjuntas de 48.000 a 78.000. Esta nueva rebaja, según ha manifestado este viernes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, no entrañará “ningún riesgo” para la recaudación de la Comunidad Valenciana.

Barrachina ha explicado que la rebaja fiscal anunciada por Pérez Llorca —de cuya cuantía no ha dado una estimación— sube el límite en el cual hasta ahora los valencianos podrían presentar deducciones en los gastos de odontólogo, oftalmólogo, salud e incluso del gimnasio o de enfermedades raras. Se podrán incorporar en la declaración del IRPF con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.

Las deducciones, en vigor desde el 1 de enero de 2023, oscilaban entre un máximo de 100 a 150 euros por gastos en salud bucodental u oftalmológica.

“Hemos demostrado cómo somos capaces de bajar el impuesto de la renta, eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, bajar un 40% el impuesto a la vivienda en transmisiones patrimoniales a nuestros jóvenes y eliminar tasas y, sin embargo, que la recaudación aumentase casi un 8%”, ha añadido el portavoz.

Según Barrachina, “hay mucha más gente tributando, muchos más pagando para todos pagar menos; es decir, el numero de transacciones y actividad se multiplicó” y ha puesto el ejemplo de que el numero de donaciones creció casi un 50% con las rebajas fiscales del Gobierno valenciano. También ha apuntado a la fuerte creación de empleo -100.000 puestos- en 2025 ha permitido bajar impuestos porque más valencianos trabajando y más actividad económica.

“Preguntado por la exención fiscal de las ayudas a la dana, a pesar de que el PP votó en contra del decreto Ómnibus que las recogía, ha apuntado que “votaron en contra de facilitar la ocupación ilegal de viviendas”.

“Sánchez, en su necesidad parlamentaria, suma textos variopintos que no tienen nada que ver, como nuestra reclamada subida de las pensiones o la exigida no tributación de las ayudas” y lo que le han pedido “con reiteración es que deje de hacer trampas y presente aquellas propuestas de contenido similar en unos textos y los que son diferentes en otros”.

El portavoz del Consell ha informado además que las Consejerías de Comercio y de Agricultura han solicitado al Gobierno, en un informe conjunto, que active las cláusulas de salvaguarda del tratado internacional con Sudáfrica, que afecta a los cítricos valencianos.

“Con motivo de la entrada de cítricos de Sudáfrica, que han hecho que provincias como Castellón viesen reducido en un 24 % sus exportaciones, hemos reclamado al Gobierno que cumpla su obligación e invoque las cláusulas de salvaguarda que permite el tratado comercial con Sudáfrica”, ha explicado Barrachina.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha incidido en que le han reclamado por escrito al Ministerio que “salga de su atonía, abandone la desidia y defienda a nuestros agricultores”.

“Todos los convenios tienen cláusulas de salvaguarda para defender a nuestros agricultores pero el mejor de los tratados internacionales, en manos de Pedro Sánchez, será siempre un mal tratado internacional porque no defiende a los agricultores”, ha añadido.

La consejera de Comercio, Marián Cano y él, como consejero de Agricultura, piden en el escrito conjunto “la activación de la clausula de salvaguarda que debe reclamar el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas”.

En el mismo escrito le han pedido que para la próxima campaña, que empezará en octubre, “el Gobierno esté vigilante, cosa que no ha sucedido, para que desde el primer minuto inste y reclame el cumplimiento de los tratados internacionales”.