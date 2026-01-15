Valencia quiere reabrir todos sus quioscos de prensa y que actúen como “centros comunitarios” del barrio

El Ayuntamiento lanza un plan con la Asociación Profesional de Vendedores. De los 75 puestos instalados en las calles de la ciudad, 20 se encuentran cerrados

El Ayuntamiento de Valencia y la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de València y Provincia han alcanzado un acuerdo de colaboración que permitirá la apertura de los quioscos cerrados en la ciudad.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha dado a conocer esta iniciativa que, tal como ha subrayado, “además de hacer barrio, promoverá también la integración laboral de personas discapacitadas y mayores de 55 años”.

El acuerdo de colaboración del Consistorio, presidido por María José Catalá, del PP, que gobierno junto con Vox, con la asociación permitirá abordar “de manera conjunta” los retos actuales del sector, impulsar su modernización y reconocer la labor “esencial” que desempeñan para la ciudadanía. Al mismo tiempo, el convenio busca transformar los quioscos cerrados en plataformas para la inclusión laboral.

Según ha explicado Juan Giner, el sector de los vendedores de prensa desempeña un “papel crucial” en la vida social y cultural de la ciudad. “Tradicionalmente, los puntos de venta de periódicos y revistas han sido no solo centros de información, sino también espacios de interacción ciudadana y dinamizadores de la vida en los barrios”, ha subrayado.

No obstante, en los últimos años, el sector ha enfrentado importantes desafíos derivados de la transformación digital, la evolución de los hábitos de consumo y la precarización de las condiciones laborales. En estos momentos, de los 75 quioscos de prensa que hay instalados en la ciudad de València, 20 se encuentran cerrados, es decir, el 26% del total, “lo que supone perder una oportunidad para fomentar la inclusión social, crear empleo y revitalizar los espacios urbanos”, ha destacado el concejal de Urbanismo.

Por ello, esta iniciativa de recuperación de los quioscos en funcionamiento “contribuiría a dinamizar el comercio de proximidad, así como a fortalecer la identidad de los barrios y a generar puntos de referencia para residentes y transeúntes”, ha destacado.

El acuerdo contempla que estos espacios, una vez reactivados adecuadamente, podrían ampliar su oferta a actividades culturales, divulgativas o servicios públicos de interés vecinal, actuando como “pequeños centros comunitarios” que promueven la cohesión social.

Juan Giner ha subrayado que la firma de este convenio “supondrá un claro compromiso por parte del Ayuntamiento con un sector estratégico, contribuyendo a su sostenibilidad y al mantenimiento de empleos locales, al mismo tiempo que se fortalecerá el tejido social y cultural de nuestro municipio y la reactivación y reorientación de estos quioscos”.

“Hay que tener en cuenta que, a pesar de las dificultades, los vendedores de prensa continúan siendo un pilar fundamental en la distribución de información veraz y plural, puesto que garantizan el acceso a la prensa escrita a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos con menor acceso a las nuevas tecnologías”, ha añadido.

Por otra parte, la iniciativa incluye una vertiente social y de promoción del empleo, dado que la explotación de los quioscos fomentará la integración laboral de personas discapacitadas, de personas en riesgo de exclusión social, o de los segmentos sociales más perjudicados por edad en su acceso y permanencia en el mercado laboral, “especialmente para personas mayores o con diversidad funcional, por lo que la recuperación de estos elementos puede integrarse en programas municipales de empleo social, economía circular o emprendimiento local”.

El acuerdo, que aprobará este viernes la Junta de Gobierno Local, establece una serie de líneas básicas de cooperación, y la concreción de los compromisos de cada parte, dirigidos a fomentar y promocionar el empleo en la ciudad, en el sector de la venta de prensa y productos afines.