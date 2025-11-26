Ir al contenido
Comunidad Valenciana
Investigación de la dana

La mano derecha de Mazón revela a la jueza que borró los mensajes del día de la tragedia con el ‘president’

El testigo admite que, a las 16.56 horas, la exconsejera Pradas le confirmó que no se podía acceder a Utiel

Joaquín Gil
Joaquín Gil
Valencia -
José Manuel Cuenca, secretario autonómico del gabinete de Presidencia y mano derecha del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles en el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la dana —la catástrofe que dejó 229 muertos en 2024 en Valencia— que el día de la desgracia el presidente no barajaba ir al Cecopi, el órgano que coordinó la crisis, a las 18.00. Y ha reconocido que no guarda los mensajes de WhatsApp que intercambió con Mazón esa jornada. Así lo indican a EL PAÍS fuentes presentes en su declaración.

“En ningún momento, pensó que el president fuera al Cecopi. La exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas [principal investigada en la causa] nos tenía al corriente. Ella no vio nada extraordinario. La previsión era que la tormenta, a partir de las 18.00, se marchara. No apunté en la agenda que el president pudiera ir al Cecopi”, ha relatado.

Cuando la mano derecha de Mazón descartaba que su jefe fuera al órgano que coordinaba la tragedia, el presidente se encontraba de sobremesa en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Y hacía más de una hora y media que se había desbordado el barranco del Poyo, génesis de la tragedia, a la altura de su nacimiento, en las poblaciones de Chiva y Cheste.

Cuenca ha detallado que, a las 16.56, llamó a la exconsejera Pradas y que esta le advirtió de que no se podía en ese momento acceder a Utiel. “Le dije [a Mazón] que iba a empezar el Cecopi y que la situación en Utiel se está complicando. El president me responde que perfecto y que ya se comunica después con ella [Pradas] para ir al Cecopi”, ha comentado. Mazón no abandonó El Ventorro hasta casi dos horas después.

Borrado de móvil

Cuando la jueza le ha preguntado por los mensajes que acreditan esta comunicación con Pradas, Cuenca ha reconocido que no guarda los WhatsApps con la exconsejera. “El móvil lo tenía lleno y, en julio, hice un cambio. No tengo copias de seguridad. Hay nueve o 12 meses de whatsapps perdidos”, ha admitido este alto cargo, que ha precisado que se encarga de elaborar la agenda del político, con el que vive.

La tarde de la tromba, el asesor de Mazón se encontraba en Xàtiva (Valencia). “El president me llamó a las 19.41. Yo estaba intentando regresar a Valencia. Me indicó que, cuando llegara a la ciudad, me fuera a L’Eliana (sede del Cecopi), que él se iba a allí “porque había un problema gordo con el metro”, ha indicado.

Y, a media tarde, desconocía la magnitud de la catástrofe. “A las 18.25, no era conocedor de que iba a haber un problema. Estaba en la estación de tren despidiéndome de una persona [...]. Cuando fui a comprar el billete, me dijeron que podía ser que el tren no saliera”.

El secreto de El Ventorro

Cuenca ha reconocido que fue el único que sabía que Mazón se encontraba en El Ventorro con Vilaplana. Y ha restado importancia al detalle de que el presidente ordenara a sus escoltas que se marcharan del restaurante cuando él llegó. “Es habitual que le acompañaran a la comida y él los despache para encontrarse después [con los miembros del equipo de seguridad] en L’Eliana (en el Cecopi).

En su intervención, ha dicho desconocer por qué Mazón canceló dos llamadas a Pradas a las 19.10 y a las 19.36. “Me dijo que estaban en contacto [con la exconsejera]. No sé por qué están esas llamadas”, ha indicado.

El asesor ha comparecido ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra como testigo, una condición que le obliga a decir la verdad.

En el marco de otras seis citaciones del núcleo duro de Mazón, la instructora de Catarroja acordó la declaración de Cuenca tras analizar su flujo de llamadas el día de la desgracia con la principal imputada en la causa, la exconsejera de Justicia e Interior y responsable de la emergencia, Salomé Pradas. La exdirigente comunicó por teléfono con la mano derecha de Mazón a las 12.53 horas tras decretarse las alertas hidrológicas en el río Magro —que causó el caos en Utiel y Requena— y en el barranco del Poyo, la rambla que originó la tragedia tras desbordarse a partir de las 16.40 horas a la altura de Chiva y Cheste e inundar más tarde poblaciones como Paiporta o Catarroja, donde la dana dejó 55 y 25 muertos, respectivamente.

Cuenca colgó a Pradas. Y después, ambos restablecieron la comunicación a las 13.19 y las 18.48 horas. Esta última llamada se registró nueve minutos antes de que el presidente en funciones iniciara un enigmático periodo de incomunicación de 37 minutos (18.57-19.34) en los que el entonces jefe del Consell estuvo incomunicado (no contestó a llamadas). Y coincide con el tiempo que Mazón estuvo con la periodista Maribel Vilaplana tras almorzar durante casi cuatro horas (15.00-18.45) en el céntrico restaurante El Ventorro de Valencia.

Archivado En

