Los Mossos buscan a un estudiante de Chicago desaparecido en Barcelona

Los Mossos d’Esquadra buscan en Barcelona a Jimmy Gracey, un estudiante de la Universidad de Alabama, originario de Chicago, al que se le perdió la pista la madrugada del martes. El joven fue visto por última vez en la zona de ocio nocturno del frente marítimo de Barcelona. Un amigo lo ubica a las tres de la madrugada, en la discoteca Shoko, frente a la playa de Barcelona. La policía catalana busca al joven con el helicóptero y la policía marítima en la zona de la Vila Olímpica, ante la posibilidad de que hubiese podido caer al mar.

La madre de Gracey ha sido la primera en dar la voz de alarma a través de un escrito en la red social Facebook. El joven, de 20 años, no regresó la noche del martes a su apartamento que había alquilado a través de la plataforma Airbnb en la ronda de Sant Pere de la ciudad. Estaba pasando unos días en Barcelona para visitar a unos amigos, y tenía previsto regresar el sábado a Estados Unidos, según ha explicado su tío a la CNN. En el momento de su desaparición vestía una camiseta blanca, pantalones oscuros, y acostumbra a llevar una cadena de oro con una cruz de diamantes de imitación.

James Gracey (Jimmy),el joven de Chicago desaparecido en Barcelona.

La unidad de investigación del Eixample de los Mossos d’Esquadra es por ahora la responsable de la investigación sobre la desaparición del joven. La policía catalana no ha hallado hasta el momento indicios que apunten a un posible caso criminal, aunque todas las hipótesis se mantienen abiertas.