El futuro hospital Trueta tendrá una rambla, plazas y estará conectado con Girona y Salt

El futuro Hospital Josep Trueta de Girona ya tiene proyecto ganador del concurso de ideas convocado por la empresa de la Generalitat Infraestructures.cat y al que optaban cuatro proyectos: será un complejo de diseño amable, con una rambla interior, conectado con la ciudad y con 900 plazas de aparcamiento subterráneo. El nuevo Trueta formará parte del Campus de Salud de Girona y se ubicará en un terreno de 175.000 metros cuadrados al sur del área de la ciudad (entre Girona y Salt) y será obra de la UTE formada por los despachos de arquitectura PINEARQ, SLP&Brullet de Luna y asociados y la ingeniería SLP& PEGI. Una vez firmado el contrato, en un mes y medio, el equipo ganador tendrá dos años para redactar el anteproyecto y los proyectos básico y ejecutivo del complejo hospitalario. La previsión es que a finales de 2028 principios de 2029 empiecen las obras y en 2031 pueda inaugurarse en parte, aunque los trabajos está previsto que se alarguen cuatro años. El actual Trueta está en el norte de la ciudad.

Este lunes se ha anunciado la propuesta vencedora del concurso de ideas tras la celebración de la Comisión Mixta de Seguimiento del Campus de Salud, al que han asistido el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, las consejeras de Territorio y Vivienda (Sílvia Paneque), Salud (Olga Pané, de Salud) y de Investigación y Universidades (Núria Montserrat). El proyecto ganador lleva por título Devesa de Salut 21, ha tenido unanimidad de votos entre los 17 miembros del jurado, y apuesta por las energías renovables como la geotermia o las placas fotovoltaicas y la arquitectura bioclimática. Se trata de un diseño amable estructurado a partir de una gran rambla interior que actúa de eje principal de circulación y los accesos a las diferentes áreas hospitalarias, accesos con plazas ajardinadas que conectarán con la trama urbana y otros equipamientos.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau (4i); la consellera de Salud, Olga Pané (2i); la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y Portavoz del Govern, Silvia Paneque (3i) junto a los alcaldes de Girona, Lluc Salellas (4d) y Salt, Cristina Alarcón (3d) y otras autoridades, durante la reunión de la comisión de seguimiento del futuro Hospital Trueta. EFE/ David Borrat David Borrat (EFE)

El proyecto ganador dibuja un complejo hospitalario de planta baja y dos alturas, con un volumen parecido al de los edificios más próximos. En la parte trasera se ubicarán otras edificaciones de hasta siete plantas, en un juego de volúmenes que quiere generar una imagen amable de todo el conjunto, han explicado sus autores. “Otorga una escala más humana a un edificio de esta envergadura que a menudo carece de ella”, ha explicado el arquitecto y miembro del jurado, Miquel Cabré. Y ha detallado que “la escala humana” en un proyecto de “tanta dimensión y complejidad, ha sido uno de los elementos más valorados”.

La empresa PINEARQ de la UTE ganadora cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de las ciencias de la Salud y está presente en más de 15 países de América, África y Asia. Por su parte, Brullet de Luna, trabaja en ámbitos de arquitectura, urbanismo y paisaaje. Las dos empresas han trabajado conjuntamente por ejemplo, en el Hospital del Mar, la ampliación del Hospital de Bellvitge, en el Hospital Quirónsalud Barelona, en el Doctor Moisès Broggi y en el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona.

El proyecto sanitario se desarrollará en una superficie de 175.000 metros cuadrados de suelo, de los que 130.000 están calificados como equipamiento, con una capacidad de techo edificable de hasta 320.000 metros cuadrados. El resto será espacio verde integrado en el campus. El plan funcional de usos asistenciales prevé unos 175.000 metros cuadrados para el nuevo hospital, que se añadirán a los 50.000 metros cuadrados actuales del Parc Hospitalari Martí Julià de Salt. También se prevén unos 59.725 metros cuadrados para usos universitarios de investigación e innovación y para asegurar su viabilidad a largo plazo, se reservan más de 80.000 metros cuadrados más para crecimientos futuros.

El nuevo complejo hospitalario pasará de los 19 quirófanos que hay ahora entre los hospitales Trueta y Santa Caterina, a 31; las áreas de intervención crecerán de 12 a 18 y el área de hospitalización contará con entre 791 (unas 117 que en la actualidad) y 855 camas. El área de Urgencias pasará de 84 a 136 boxes, que pueden llegar a ser 162 en máxima ocupación.

La inversión prevista para este proyecto, según el consejero de la Presidencia Albert Dalmau, es “el principal proyecto en el ámbito sanitario que hay en este momento en marcha en el país”. El coste asciende a 740 millones de euros, una aportación para la que el Departamento de Economía está preparando un plan económico y financiero que analizará las diferentes alternativas de financiación posibles. En opinión de la consejera Paneque, “es la obra más importante de esta primera mitad de siglo en las comarcas de Girona, no solo en términos de salud, sino también de oportunidades”, Y el rector de la Universidad de Girona, Josep Calbó, cree que incorpora “todos los elementos necesarios para ser un proyecto conjunto entre el mundo asistencial y el mundo académico, que debe garantizar sinergias entre docencia, investigación, innovación y servicios hospitalarios”.

En cuanto a la planificación urbanística, en Girona los trámites han acabado y trabajan en la reparcelación y proyectos de urbanización. En Salt y Vilablareix siguen trabajando para solventar las carencias detectadas por la Comisión Territorial de Urbanismo.