Suspendida la circulación de trenes en la RL4 de Rodalies por dos desprendimientos

DVD 1303 27/01/26 Martorell, Barcelona. En la imagen, usuarios de Rodalies esperan al tren de la línea R4 en la estación de Martorell. El servicio ferroviario de Rodalies (Cercanias) y media distancia de Renfe en Cataluña vuelve poco a poco a la normalidad tras una semana de servicio caotico e intermitente por razones de seguridad a consecuencia del accidente mortal de un maquinista en la R4 de Rodalies Renfe en Gelida. Para compensar a los viajeros Renfe ha emitido un abono gratuito con vigencia de un mes para todos los usuarios que lo pidan. [ALBERT GARCIA]

Las incidencias han vuelto a Rodalies con un nuevo temporal La línea RL4 de media distancia de Rodalies se encuentra suspendida este sábado en el tramo entre Manresa-Calaf-Cervera por dos desprendimientos de tierras sobre la vía como que se han registrado como consecuencia de las fuertes lluvias caídas, la víspera, en la zona.

Fuentes de Adif (el gestor de la infraestructura ferroviaria) y de Renfe (el operador) han detallado que, alrededor de las 10 horas, se ha registrado un primer desprendimiento entre Manresa y Calaf (Barcelona) que ha obligado a cortar la vía. Poco después, se ha producido un segundo desprendimiento, en esta ocasión entre Calaf y Cervera (Lleida), por lo que todo ese tramo ha quedado suspendido. La compañía ha habilitado un servicio alternativo por carretera.

El primer desprendimiento ha afectado al paso del tren de media distancia MD 15632, que cubría el trayecto entre Lleida Pirineus y Manresa, que ha permanecido detenido en la vía hasta que ha retrocedido hasta Calaf,donde se han apeado los pasajeros para seguir viaje por carretera. Las citadas fuentes han indicado que ninguno de los dos desprendimientos ha provocado heridos ni daños en el convoy.

Adif ha comenzado ya los trabajos para retirar la tierra de la vía, aunque por ahora se desconoce cuándo podrá retomarse el servicio. Técnicos de Adif, por otro lado, están inspeccionando esa línea para constatar que no hay otros daños, según fuentes del gestor ferroviario.

La línea de media distancia RL4 de Rodalies cubre el trayecto entre Lleida-Pirineus y Terrassa Estació del Nord. Las citadas fuentes de Renfe han precisado que los desprendimientos de tierra no afectan al servicio de la línea RL3, que cubre el trayecto entre Cervera y Lleida Pirineus.