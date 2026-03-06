Liberada una mujer encerrada dos semanas por su expareja en un piso de Barcelona

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles a un hombre en Barcelona acusado de mantener encerrada en casa a su expareja, en contra de su voluntad, al menos dos semanas, en un piso del barrio del Besòs en Barcelona. Los agentes liberaron el miércoles a la mujer y arrestaron al sospechoso, con el que la víctima tiene cuatro hijos, acusado de un delito de detención ilegal, coacciones y amenazas. La policía supo de la situación gracias a una nota de auxilio que la mujer lanzó por la ventana, en la que pedía ayuda, según fuentes policiales.

El final de la pesadilla de la mujer retenida por su exmarido tuvo lugar el miércoles por la tarde, cuando logró tirar por la ventana una nota manuscrita en un papel en la que pedía auxilio. El hombre le había quitado el teléfono móvil, le impedía ir a su puesto de trabajo, y en dos ocasiones que había burlado la vigilancia y salido a la calle, la había obligado a regresar por la fuerza al domicilio, según fuentes policiales.

La mujer explicaba en el escrito que estaba encerrada, en contra de su voluntad, por quien había sido su marido y sus cuatro hijos, y que temía por su integridad física. Alguien halló la nota de auxilio, y de esa forma finalmente la pareja actual de la mujer presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra, que lograron rescatarla.

El exmarido inicialmente negó los hechos, según fuentes policiales, pero fue detenido poco después. Además del cautiverio forzoso al que había visto sometida la víctima, su exmarido también había amenazado presuntamente a la pareja de la mujer y también su familia.