Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
violencia machista

Liberada una mujer encerrada dos semanas por su expareja en un piso de Barcelona

La víctima pidió ayuda lanzando una nota de auxilio por la ventana

Una pareja de mossos d'esquadra, en una imagen de archivo.Alberto Estévez (EFE)
Rebeca Carranco
Rebeca Carranco
Barcelona -

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles a un hombre en Barcelona acusado de mantener encerrada en casa a su expareja, en contra de su voluntad, al menos dos semanas, en un piso del barrio del Besòs en Barcelona. Los agentes liberaron el miércoles a la mujer y arrestaron al sospechoso, con el que la víctima tiene cuatro hijos, acusado de un delito de detención ilegal, coacciones y amenazas. La policía supo de la situación gracias a una nota de auxilio que la mujer lanzó por la ventana, en la que pedía ayuda, según fuentes policiales.

El final de la pesadilla de la mujer retenida por su exmarido tuvo lugar el miércoles por la tarde, cuando logró tirar por la ventana una nota manuscrita en un papel en la que pedía auxilio. El hombre le había quitado el teléfono móvil, le impedía ir a su puesto de trabajo, y en dos ocasiones que había burlado la vigilancia y salido a la calle, la había obligado a regresar por la fuerza al domicilio, según fuentes policiales.

La mujer explicaba en el escrito que estaba encerrada, en contra de su voluntad, por quien había sido su marido y sus cuatro hijos, y que temía por su integridad física. Alguien halló la nota de auxilio, y de esa forma finalmente la pareja actual de la mujer presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra, que lograron rescatarla.

El exmarido inicialmente negó los hechos, según fuentes policiales, pero fue detenido poco después. Además del cautiverio forzoso al que había visto sometida la víctima, su exmarido también había amenazado presuntamente a la pareja de la mujer y también su familia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_