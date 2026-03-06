La Generalitat compra la mitad de la sede del Banco de España en Barcelona

La Generalitat ha comprado la mitad de la sede del Banco de España en Barcelona, situado en la céntrica plaza Catalunya de la capital catalana, por 58,4 millones de euros. La compra se ha firmado este viernes en un acto en el que han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. La Generalitat se quedará la parte de arriba y el BdE rehabilitará la “parte de abajo”, lo que hará posible “una reforma en profundidad” del inmueble.

El Banco de España quiere también que este céntrico inmueble sea ”más abierto y más cercano a la ciudadanía" y prevé firmar un protocolo con la Generalitat para fomentar la educación financiera. En concreto, la Generalitat adquirirá un total de siete plantas, que ocupan una superficie de más de 13.000 metros cuadrados, por esos 58,4 millones de euros. De esta forma, el Govern avanza en su estrategia de reducir la factura que paga por los alquileres de sus oficinas mediante la inversión en inmuebles en propiedad.

Antes de que lleguen diferentes departamentos de la Generalitat será necesario llevar a cabo una reforma en el edificio a la que destinarán unos 36,9 millones, aunque el traslado no está previsto hasta 2033. Con el traslado y la liberación del pago de alquileres, la Generalitat podría ahorrar unos 4,5 millones al año y a largo plazo el ahorro sería de más de 98 millones cada diez años.

Tras la venta de siete plantas (de la segunda a la octava), el Banco de España concentrará en el resto su actividad ordinaria y crecerá con el nuevo laboratorio de inteligencia artificial (IA), que Escrivá ha impulsado que se instale fundamentalmente en Barcelona. Precisamente este viernes el banco presentará el proyecto Delta, el departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas, que estará dirigido por Ignasi Belda, ex director general del Parc Científic de Barcelona.