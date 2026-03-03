“La conocí en la playa de Lloret”: un rapero y Lewandowski atraen a miles de polacos al paraíso catalán del sol y playa

Lloret de Mar está de moda en Polonia. El popular destino de la Costa Brava triunfa entre los viajeros del país eslavo cuando tienen que elegir un lugar para pasar sus vacaciones. Las reservas se han disparado un 57% en un año, según se constata en el informe anual que elabora Lloret Turisme. Entre los factores que han multiplicado el interés por la localidad gerundense en Polonia, más allá del sol y la playa, están las letras del popular rapero polaco Michał Matczak Mata y la influencia de los jugadores del Futbol Club Barcelona Robert Lewandowski, el portero Szcezęsny y la delantera Pajor. Así lo manifiesta Elizabeth Keegan, la gerente de Lloret Turisme, el ente público que contabiliza y promociona la actividad de los 120 hoteles que hay en el municipio y que ofrecen 30.000 plazas hoteleras. “Es un perfil de turista que no gasta tanto como otros, pero está creciendo mucho”, manifiesta.

Lloret, que tiene una población empadronada de 42.000 habitantes, recibió el año pasado 1,1 millones de turistas. Por volumen, el dato prácticamente calca los registros de 2024, pero crecen sensiblemente las pernoctaciones. Un factor que desde Lloret Turisme se considera como una variable positiva, en tanto que el municipio se impone una meta de sostenibilidad. “Rebajamos la presión turística si hay menos rotación y un mismo visitante se queda más noches”, indica Keegan.

El principal mercado sigue siendo el francés, seguido del visitante de proximidad. El informe también tiene en cuenta quién es el público que más gasta, y ahí destaca especialmente el irlandés. Un turista interesante para los hoteleros y restauradores porque, además, suele preferir viajar fuera de la temporada alta.

Por su parte, si se atiende al turismo que más crecimiento muestra ahí aparece el visitante polaco. Las reservas han crecido un 57% en un año y las pernoctaciones un 45%. La estancia media de cada turista polaco en Lloret es de 5,6 días y suele gastarse de promedio 84 euros al día.

El turista polaco ha encontrado varios ganchos para acercarse a la costa de Cataluña. El efecto Barça es un poderoso tirón. En el equipo que entrena Hansi Flick militan el delantero Lewandowski y el portero Szczęsny. Además, en el femenino está Ewa Pajor, la goleadora y capitana de la selección polaca.

También la música ha ejercido una suerte de efecto llamada . “La conocí en la playa de Lloret de Mar” repite el rapero Mata en uno de sus temas más escuchados: 58 millones de pinchazos en Spotify y 41 millones de visualizaciones en YoutubeMusic. “Uuuh,uuuh,uuh, la conocí en la playa de Lloret de Mar”, entona de manera repetida, y suelta un “ándale” para rematar el verso. La canción ha causado furor e incluso forma parte de la banda sonora del videojuego superventas de fútbol de la factoría EA Sports, el sucesor de la famosa saga FIFA. El videoclip del tema fue rodado en una playa, pero no en Fenals, Canyelles, Boadella ni en ninguna otra de las de Lloret, sino en Málaga. En las imágenes aparece como artista invitado el portero Wojciech Szczęsny, que esta temporada goza de pocos minutos en el Barça pero que el año pasado tuvo bastante protagonismo defendiendo la portería por la lesión de Ter Stegen. También tiene notoriedad fuera del campo, por sus conductas peculiares y por reconocer, sin recato, que disfruta del tabaco cuando le viene en gana. Una forma desenfadada de abordar la vida que encaja bien con la filosofía ociosa de Lloret.