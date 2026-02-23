Los Mossos detienen a dos trabajadores del Consorci del Transport Sanitari de Girona por causar daños en 14 ambulancias

Los Mossos d’Esquadra han detenido a un hombre y una mujer empleados del Consorci de Transport Sanitari (CTS) de Girona y han denunciado penalmente a otros cinco por causar daños en trece ambulancias y en un vehículo de intervención rápida. Según denunció la empresa, el perjuicio económico estimado por los daños y por los servicios no prestados asciende a unos 400.000 euros. Tras los hechos, el pasado 10 de febrero, el comité de empresa condenó lo sucedido y detalló en un comunicado la situación que desde la dirección les informó que estaba pasando la empresa. La compaía dijo que, ante la grave situación económica que enfrentaban, se había iniciado un proceso de venta que parecía inminente y no acabó concretándose. Además, se reconoció que parte de la plantilla estaba pendiente de cobrar las pagas extras y la nómina de diciembre y que había empleados a quienes se les debían “importes incluso de 2024”.

Los Mossos tuvieron conocimiento de que sobre las once de la noche del pasado día 9 de febrero alguien había accedido a la nave que se utiliza como base del Consorcio de Transporte Sanitario de Girona, ubicada en la capital gerundense, y había causado graves daños en el parque móvil. Agentes de la Unidad de Investigación se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que trece ambulancias y un vehículo de intervención rápida tenían los parabrisas y retrovisores rotos, las ruedas pinchadas, y varias pintadas. A consecuencia de estos hechos se paralizó por completo la actividad, porque todos los vehículos de la nave quedaron afectados y no podían circular, lo que generó importantes pérdidas económicas, sanciones y pérdidas de contratos y licitaciones públicas con afectación directa a la empresa.

Según denunció el administrador de la empresa ante los mossos el pasado día 13, los daños causados directamente a los vehículos ascendía a 19.420 euros y los causados ​​a las instalaciones en 850 euros. Sumados a las pérdidas económicas derivadas de la interrupción de la actividad, con el coste de tener los trabajadores en paro, con la pérdida de dos contratos con entidades y de los servicios contratados no efectuados, el perjuicio total causado se estimaba en cerca de 400.000 euros. Sólo en los dos días siguientes a los hechos, la afectación directa al servicio repercutió en que no se pudieron realizar los 209 servicios planificados y de rebote 20 trabajadores no pudieron continuar con su actividad laboral.

Los mossos iniciaron una investigación para identificar a los autores de los hechos y pudieron determinar que se trataría de siete trabajadores de la empresa, de los 187 que tenía la plantilla (en 2025), que tuvieron distinto grado de participación en los hechos.

El pasado día 18 detuvieron a un hombre, de 27 años, y a una mujer de 34, como presuntos autores de un delito de daños y además quedaron como investigadas por el mismo delito otras cinco personas, según fuentes cercanas al caso, todos ellos trabajadores de la empresa, que habrían decidido actuar para manifestar el descontento por la situación económica sufría la empresa que les debía nóminas. Los detenidos, sin antecedentes, quedaron en libertad tras declarar ante la policía y comparecerán ante el Juzgado de instrucción de Girona que lleva la causa cuando sean requeridos.

En su comunicado el comité de empresa destacó: “Estas acciones no benefician a nadie y dañan un material imprescindible para llevar a cabo una actividad tan sensible y esencial como es el transporte sanitario”. También dejó claro que “ante el proceso de venta indicado, los trabajadores son los primeros interesados en la integridad y buen estado del material y de los vehículos”. Los trabajadores han empezado a denunciar para reclamar el dinero que se les debe.