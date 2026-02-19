¿Cómo afrontan los institutos tragedias como la de Manlleu?: “Hay que recuperar la normalidad lo antes posible”

Los centros educativos no están exentos de tragedias: desde accidentes de autocares que golpearon a Viladecans y Ripollet hace dos décadas, al asesinato de un profesor con una ballesta en Barcelona en 2015, el suicidio de una alumna en Sallent en 2023 hasta la reciente tragedia en Manlleu, en que murieron cinco adolescentes en un incendio. Son hechos que marcan la etapa escolar, especialmente cuando se produce la pérdida de un compañero de clase. En el caso de Manlleu, cuatro de las víctimas estudiaban en el mismo instituto, el Antoni Pous de este municipio. El día siguiente al accidente, el centro dejó marcharse a los alumnos, profundamente afectados por la pérdida. Pero, ¿cómo puede recuperar una escuela o un instituto la rutina tras un accidente así? “Lo más importante es recuperar la normalidad lo antes posible”, asegura Andrés Cuartero, jefe del equipo de psicólogos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cataluña.

Una de las primeras unidades que se activan cuando se produce una tragedia así es la de psicólogos del SEM. Intervienen en los centros educativos durante las primeras 72 horas, en coordinación con otros equipos de atención, como el operativo de apoyo que ofrece el Departamento de Educación o los equipos de psicólogos de los centros de atención primaria. En los centros, el personal de atención se reúne con los docentes para asesorarles en la forma de abordar la situación y cómo explicar lo sucedido a los alumnos y gestionar las reacciones. “Hay que ser honesto y decir la verdad, aunque haga daño, porque con internet las noticias vuelan y es mejor que conozcan los hechos por las personas de referencia”, apunta Cuartero.

En estos casos, curiosamente, los psicólogos ejercen un papel más de asesores, no un contacto directo con los alumnos. “La premisa principal es no entrar en las aulas si no es estrictamente necesario. Quien trata con los alumnos son los profesores y tutores, y son ellos los que deben ofrecer toda la información, porque son las personas de referencia de los alumnos y quienes los conocen mejor”, añade el experto. Y es que, en estos casos, los expertos coinciden en que hay que evitar la disrupción. “Mantener el máximo de normalidad es una premisa con menores y con adolescentes, porque la tragedia ha roto su marco de seguridad y el objetivo es recomponer ese marco lo antes posible”, apostilla Cuartero.

¿Y cómo se abordan las tragedias dentro del aula? “Los centros tienen un protocolo para situaciones de duelo, en que hay indicaciones como ofrecer espacios para que los alumnos puedan hablar y expresarse de forma abierta y tranquila, porque la angustia no se la pueden quedar dentro. Pero debe ser una conversación guiada por profesores que hayan sido formados en la gestión de este tipo de situaciones, o si no se puede recurrir a orientadores o psicopedagogos del centro”, abunda Àngel Guirado, presidente del Colegio de Psicología de Girona.

Guirado explica que también es recomendable, en el caso de adolescentes, recurrir a “rituales simbólicos, como realizar minutos de silencio, dejar flores en el sitio del accidente, hacer un mural… “Esto les permite canalizar las emociones contenidas. Los adolescentes necesitan darle sentido a lo que ha sucedido”.

Los expertos coinciden en que las desgracias son más complejas de gestionar cuando se tratan de adolescentes, más que en alumnos de primaria, por su “madurez y complejidad mental”. “Los adolescentes se comportan como grupo, forman parte de un grupo y ello les proporciona seguridad. Además, viven las cosas con más intensidad. Y también se tienen una sensación de inmortalidad y ello les lleva a arriesgarse más y a ponerse en peligro a veces. Así que cuando pasa un accidente, todo se trastoca, porque lo que le pasa a una persona le pasa a todo el grupo, y se piensan que no es justo y que no debería haber pasado, que se podría haber evitado y, a veces, pueden sentirse culpables por no haber hecho nada”.

A la hora de gestionar el duelo con estos jóvenes, Guirado apuesta por hacerles entender que “a veces las tragedias suceden, que no se pueden evitar, que ellos no son culpables y que se pueden ver las formas para que no se vuelvan a producir”. Y también hay expresiones, muy comunes en estos casos, que no se pueden usar. “No se puede decir que no pasa nada, o que el dolor pasará con el tiempo o que sea fuerte. Hay que evitar estas expresiones porque no tienen sentido ni efecto”. El experto comenta lo que sí hay que hacer: “Hay que decirles que es normal que se sientan mal y es más importante escuchar lo que tienen que decir que hablar. Hay que ayudarlos a que digieran el dolor y dar por bueno ese sentimiento que tienen porque es real”.

A pesar de la demonización de las redes sociales, Guirado piensa que, en este tipo de casos, pueden ser útiles. “Les puede ayudar a canalizar emociones y compartir lo que sienten con sus compañeros. Los jóvenes se comunican vía redes sociales y puede ser útil porque comparten el sentimiento de grupo”.