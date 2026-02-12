Epstein en Barcelona

No es una novedad. Hace tiempo que las feministas alertamos de que Barcelona sigue siendo el destino más buscado en los foros de puteros como destino preferente. Incluso en el consistorio anterior, Ada Colau consideró la prostitución como “trabajo sexual”… para las otras, claro, para las pobres, para las emigrantes… No olvido que Colau denunció a los que la insultaron llamándola “puta”. Como digo, la noticia no es nueva. En Barcelona se convive con la prostitución, por eso ha habido más de una manifestación de queja, rechazo y demanda de solución al respecto por parte de grupos feministas abolicionistas de la prostitución. Sin suerte, parece que todo sigue igual.

Ahora, en medio de las mil y una informaciones, nombres y casuísticas surgidas tras la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, nos topamos con una información que nos atañe muy directamente. En ellos se habla de la capital catalana como eje europeo para reclutar mujeres jóvenes, muy jóvenes. De aquellos polvos, estos lodos. Las casualidades no existen. Los correos del magnate, aparecido muerto en su celda en agosto de 2019, muestran que Epstein era asiduo a la capital catalana y que la ciudad servía como plataforma para captar jóvenes “para trabajar en agencias de modelos”, el eufemismo está servido. Parece ser que las fechas de las que se habla se mueven entre el 2011 y el 2018, durante los gobiernos de Xavier Trias (CiU) y Ada Colau (Comuns).

Según esos mismos documentos, en ese momento vivía en la ciudad Daniel Siad, un colaborador franco argelino, que era el encargado del “reclutamiento” de las chicas desde supuestas agencias de modelos. De Barcelona, trasladaban a las jóvenes (chicas con problemas económicos, por lo tanto vulnerables) a un hotel en París, donde, parece ser, Epstein disfrutaba de la cata. En la capital francesa había otro colaborador de la trama, Jean Luc Brunel, detenido en 2020. Las chicas, qué decir, jovencitas todas, claro, muy jovencitas... “Too old” (demasiado mayor) le dijo Epstein a Siad en unas de las comunicaciones cuando este le informaba de que había localizado a una chica de 25 años.

Siad, claro, no se limitaba a operar en Barcelona. Marrakech, Kiev, Estocolmo, o La Habana figuran también entre sus destinos, manteniendo siempre Barcelona como epicentro europeo para la captación de chicas: “España es más segura que París, especialmente Barcelona está llena de turistas por todas partes”, se lee en uno de los correos.

Es cierto que el consistorio actual nada tiene que ver con esa información, pero sí que sería importante que la tuviera en cuenta, lo mismo que no debería pasar por alto que Barcelona sigue siendo uno de los destinos preferidos de los puteros, y vaya pensando, para acabar actuando, en cómo poner solución al problema. Porque Barcelona no puede seguir cerrando los ojos frente a la tolerancia a la explotación y abuso de mujeres, facilitando que puedan ser alquiladas por horas como mercancía. ¿O es que también nos van a decir que las chicas que se llevaba Epstein a su isla lo hacían libremente y solo eran trabajadoras sexuales que decidían libremente?