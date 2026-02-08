6.000 parados y unos 500 docentes, sin formación del SOC por un problema informático de la Generalitat: “Están generando más desocupación”

Las situaciones de desempleo pueden ser angustiantes en muchas ocasiones, pero las formaciones y cursos para tener certificados y nuevas habilitaciones permiten ir buscando alternativas para afrontar mejor la vuelta al mercado laboral. En Cataluña, desde hace semanas todo esto está parado. Un problema informático de la Generalitat, que en realidad es una falta de adaptación del sistema informático a los nuevos requisitos de la ley de FP, ha obligado a suspender los cursos de formación del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al menos hasta el 9 de marzo. Esta situación afecta a unos 6.000 parados que tenían que formarse en unos 330 centros, y a unos 500 docentes, la mayoría autónomos y que contaban con estos cursos para tener ingresos durante estos meses. “No solo está afectando a las personas que están en paro, sino que genera más desocupación entre los docentes”, se lamenta una profesora que prefiere no ser citada con su nombre.

El “problema informático” que causó todo este desaguisado tiene su origen en la modificación de la ley de Formación Profesional de 2022. Esta normativa supuso cambios en muchos aspectos, pero quedaba por modificar cómo se imparten los cursos de certificación profesional. Se les cambió la nomenclatura (ahora se llaman “grados A, B, C, D y E”) y la estructura de la gestión: el Departamento de Educación establece los criterios técnicos y los contenidos, para que estos cursos tengan continuidad en otros grados de FP, pero los gestiona el SOC, dependiente del Departamento de Trabajo, que ofrece los cursos a personas en situación de desempleo.

El cambio en la estructura de gestión debía ir acompañado por una nueva plataforma informática para hacer los registros de los alumnos, mediante un QR, que debería haber estado operativa ya el año pasado. El 23 de diciembre, sin embargo, se comunicó a los centros de formación que colaboran con el SOC que no podrían empezar los cursos hasta el 9 de marzo, en lugar de a principios de año cuando normalmente empiezan. El motivo, según denuncian los docentes y los centros, es que los departamentos de la Generalitat no se coordinaron bien para tener lista la nueva plataforma informática a tiempo. Los alumnos todavía no están inscritos, y los docentes están a la espera de poder empezar a trabajar.

Fuentes del SOC explican que “no se trata de un error informático, sino de la necesidad de adaptarse a los nuevos requisitos de la ley”, y apuntan a que están acelerando los procesos para poder empezar antes del 9 de marzo. También, que el departamento ofreció a las entidades poder empezar antes —recopilando los datos de los alumnos con el compromiso de registrarlos en la nueva plataforma cuando esté operativa— si pedían una autorización expresa en este sentido que se justificase por circunstancias especiales o por perjuicios concretos a causa del retraso. Una veintena de entidades pidieron esta autorización y ya han empezado los cursos.

El retraso afecta de distintas formas a alumnos y docentes. Por un lado, los 6.000 alumnos que podían apuntarse a un curso del SOC han perdido la oportunidad de hacerlo durante estos meses, con el añadido de que a muchos se les puede terminar el paro, y tenerlo es uno de los requisitos para poder hacer las formaciones. Por otro lado, los docentes, la mayor parte autónomos, tenían la previsión de trabajar estos meses y de tener ingresos, y deberán esperar a que empiecen los cursos al mismo tiempo que otros trabajos que ya tenían programados. Y finalmente están los fijos discontinuos y los técnicos contratados en los centros de formación, que están sin trabajo que hacer.

“El problema es que como somos casi todos autónomos, no estamos organizados. Si esto hubiese ocurrido en educación primaria o secundaria, la Generalitat tendría un problema mucho más grave”, explica la profesora afectada. Otros afectados son los formadores de docentes, es decir, los profesores que habilitan a los docentes a dar los cursos del SOC. Son muchos menos —antes de la pandemia eran una decena—, pero también están sin trabajo a la espera de que pueda empezar todo el sistema. “El trabajo de formador en estos ámbitos se ha precarizado mucho, cada vez son menos los meses en los que hay ingresos seguros, y esto solo añade más presión. También hay cada vez más competencia desleal porque la administración ha relajado los requisitos y criterios para ser docente”, señala Marc de Jaime, uno de estos profesores que trabajan habilitando a otros docentes.

Con todo, apunta que el problema grave es que no está pudiendo ofrecer un servicio público que necesitan las personas desempleadas. “Estos cursos son certificados habilitadores, como el CAP de Mercancías, que es una especie de extensión del carnet de conducir camión para llevar ciertos productos, o cursos para manipular alimentos o para trabajar en panaderías”, señala de Jaime, que añade: “La gente que ya tiene trabajo puede esperarse unos meses para hacer estos cursos, pero los que están desempleados cuentan con ellos para empezar a trabajar, y los gremios y negocios necesitan gente que empiece a trabajar”. “Estos cursos son también una manera de que personas recién llegadas o personas en riesgo de exclusión social puedan integrarse y puedan pedir el arraigo”, abunda.

Los aproximadamente 300 centros de formación que normalmente ofrecen los cursos del SOC lamentan que todo este tiempo perdido afecta a muchas personas. Patricia Montserrat, directora de Foment Formació, uno de los centros que hace los cursos, apunta: “Estamos todos igual. Nos perjudica a todos; docentes, centros, y sobre todo los alumnos, porque hay que pensar que son cursos largos, algunos de más de 800 horas”.