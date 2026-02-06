Los Mossos piden colaboración para encontrar a los agresores de dos vigilantes de Renfe en L’Hospitalet de Llobregat

Los Mossos d’Esquadra han lanzado un mensaje a través de las redes sociales con la fotografía de dos hombres que agredieron con un machete a dos vigilantes de seguridad de Renfe a la salida de la estación de tren de L’Hospitalet de Llobregat el pasado 24 de junio. La policía pone a disposición de la ciudadanía un número de teléfono, el 607074334, y una dirección de correo elecrónico, itpg31111@mossos.cat, para quien pueda aportar datos de los investigados, que causaron heridas a los trabajadores.

Los dos hombres están acusados de un delito de lesiones muy graves. Uno de los vigilantes agredido estuvo a punto de perder un brazo, según informa la policia catalana en el mismo comunicado, que interpela a la ciudadanía con la frase: “te necesitamos!”.