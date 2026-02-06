Los Mossos piden colaboración para encontrar a los agresores de dos vigilantes de Renfe en L’Hospitalet de Llobregat
Los investigados están acusados de un delito de lesiones muy graves
Los Mossos d’Esquadra han lanzado un mensaje a través de las redes sociales con la fotografía de dos hombres que agredieron con un machete a dos vigilantes de seguridad de Renfe a la salida de la estación de tren de L’Hospitalet de Llobregat el pasado 24 de junio. La policía pone a disposición de la ciudadanía un número de teléfono, el 607074334, y una dirección de correo elecrónico, itpg31111@mossos.cat, para quien pueda aportar datos de los investigados, que causaron heridas a los trabajadores.
Los dos hombres están acusados de un delito de lesiones muy graves. Uno de los vigilantes agredido estuvo a punto de perder un brazo, según informa la policia catalana en el mismo comunicado, que interpela a la ciudadanía con la frase: “te necesitamos!”.
🔴 COL·LABORACIÓ CIUTADANA— Mossos (@mossos) February 6, 2026
Estem buscant aquests dos homes. La matinada del 24/6/25 van agredir amb un matxet dos vigilants de seguretat de Renfe a la sortida de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat.
Si els reconeixes, contacta'ns 👇
📞 607 07 43 34
📧 itpg31111@mossos.cat pic.twitter.com/McfpXwMS66
