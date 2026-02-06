El Estado subasta por 26 millones de euros el fantasmal centro comercial de la Vila Olímpica de Barcelona

Los Juegos Olímpicos de 1992 abrieron Barcelona al mundo. Han pasado casi 34 años de aquella gran hazaña deportiva, turística y urbanística. Entre las herencias que dejaron aquellos juegos se encuentra la Vila Olímpica, un barrio creado sobre 45 hectáreas de terrenos de fábricas y barracas que acogió a los miles de atletas que participaron en el evento deportivo. Al finalizar los juegos fueron miles de nuevos vecinos los que compraron los pisos y crearon de cero un nuevo barrio acomodado a pie de playa. En el epicentro del barrio -la avenida Icària- se instaló centro comercial Centre de la Vila, que no abrió las puertas hasta 1995, y eso que mientras duraron los Juegos en ese edificio se instaló un Corte Inglés que cerró tras el evento. Un año después, en 1996, abrió dentro del centro comercial el cine multisalas en versión original Icaria Yelmo hasta que llegó la crisis de 2008. Los Icaria Yelmo cerraron las puertas en 2023. En el centro de la Vila ya habían cerrado muchos comercios. Hoy, el espacio es un lugar fantasmal. El pasado junio se ofreció al Ayuntamiento de Barcelona la posibilidad de comprar un centro casi vacío. El ejecutivo de Collboni descartó la compra al considerar que el edificio y las obras necesarias encarecían mucho la operación. Este viernes el Estado, que es el propietario del edificio que gestiona el inmueble a través de la empresa pública Mercasa, ha decidido sacar a subasta el Centro de la Vila por casi 26 millones de euros.

El anuncio de la subasta, tal y como ha adelantado el diario Ara, ha salido publicada en la página web de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA). La subasta está fijada para el 10 de junio y se celebrará en el Auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid. El precio de salida es de 25,7 millones de euros por un lote único que incluye todo el complejo: los distintos locales comerciales, el aparcamiento y la galería comercial. De acuerdo con la información oficial, si no se adjudica en primera convocatoria, el precio podría reducirse en una segunda ronda hasta los 21,9 millones de euros y, en una tercera, hasta los 18,5 millones. Encontrar comprador puede que no sea fácil y más teniendo en cuenta que remontar la situación actual del centro comercial sin clientes y con una evidente falta de mantenimiento parece complicado.

La documentación que acompaña al anuncio de la subasta, y el anexo sobre las cargas asociadas al lote, recoge diversas deficiencias incluso estructurales. Entre otras, filtraciones de agua subterránea que han dañado instalaciones y elementos del sistema estructural; grietas y fisuras atribuidas a una “falta de mantenimiento adecuado”; y deficiencias técnicas y de seguridad en la instalación de alta tensión. Incluso se alerta de que el sistema de refrigeración no cumple la normalita vigente.

El pasado junio, el Ayuntamiento de Barcelona descartó adquirir el complejo comercial al considerar que era inasumible el precio. Un portavoz del Consistorio ha explicado este viernes: “El Ayuntamiento de Barcelona, tal y como ha hecho hasta ahora, seguirá de cerca el proceso para ver como evoluciona la operación y qué proyectos se plantean”.