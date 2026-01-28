La crisis de los trenes desborda las reservas de autocares en Cataluña

No hay suficientes autocares en Cataluña para paliar una crisis de movilidad como la que estalló el martes de la semana pasada tras el accidente ferroviario de Gelida. Después de siete días con incidencias continuas, incluidas cuatro jornadas sin trenes, Cataluña se ha quedado sin autocares.

La Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav) asegura que debido a la necesidad de refuerzos de transporte solicitado por la Generalitat, las 200 compañías que trabajan en Cataluña han tenido que movilizar 110 autocares y ya no hay stock. “Las 200 empresas federadas en nuestra organización tienen cerca de 5.000 autocares con los que realizan desplazamientos urbanos, interurbanos y discrecionales. Las empresas han movilizado todos los vehículos que tenían. De hecho, el Departamento de Territorio ha autorizado que vehículos sin rotulación puedan hacer estos servicios”, asegura un portavoz de la Fecav. Se ha generado un pico de demanda y todos los contratos con estas empresas se han tramitado esta semana por la vía de urgencia.

Es tal la necesidad de vehículos que la patronal catalana ha pedido a su entidad homóloga en todo el Estado, la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), que haga un llamamiento a las empresas de fuera de Cataluña interesadas en aportar más autocares. “Sabemos que, como mínimo, el incremento de servicios de autobuses se alargará toda esta semana, ya que los usuarios no acaban de fiarse de la situación de Rodalies”, aseguran desde Fecav. Adif ha elevado a 29 los puntos de la red donde está llevando a cabo reparaciones y otras actuaciones catalogadas como de urgencia.

La consejera de Territorio Sílvia Paneque desveló este martes cuál es la previsión: “a partir del fin de semana se podrán ir retomando los cortes inspeccionados y, por tanto, el lunes de la próxima semana esperamos que el servicio de Rodalies se desarrolle ya sin estos planes alternativos”, dijo.

Una de las empresas de autocares que ha incrementado sus servicios es Monbus. Un portavoz de la compañía asegura que están haciendo, a petición del Departamento de Territorio, un “seguimiento exhaustivo de la demanda” de usuarios para absorber el transvase de viajeros en los “corredores con mayor coincidencia ferroviaria, concretamente en las líneas Manresa–Barcelona, Reus–Tarragona y Vilafranca del Penedès–Barcelona”. Precisamente, en este último tramo fue donde tuvo lugar el fatal accidente de Gelida y es donde se realiza el traslado alternativo por carretera de la línea R4 hasta que se retiren los restos del tren accidentado. “Los datos que hemos registrado esta semana muestran una tendencia a la flexibilización de los hábitos de desplazamiento en los usuarios. Ha habido un aumento general de pasajeros en autocares que ha sido gestionado con los refuerzos planificados. Aun así, no se ha registrado un crecimiento exponencial de última hora en días laborables, lo que sugiere que se ha incrementado el teletrabajo y ha habido una limitación de los viajes no esenciales por parte de los ciudadanos”, advierte Monbus. Lo que no puede negar la empresa es que los autobuses de la compañía “operan a su máxima capacidad” en las horas punta.

Hay un número, pequeño, de usuarios que ha podido sustituir el tren por autobuses urbanos o incluso el metro. Desde el pasado miércoles 21 de enero y hasta el domingo 25, el metro de Barcelona registró más de 6,7 millones de validaciones, lo que representa un 3,8% más que los mismos días de la semana anterior, cuando se validaron 6,4 millones de billetes. En cuanto al autobús urbano, no ha habido un incremento remarcable y tanto la semana anterior al accidente de Gelida, como la semana pasada, se realizaron 2,8 millones de validaciones. Algunos autobuses sí que han incrementado mucho el número de usuarios. Es el caso de la línea L96 de autobús que conecta Montcada i Reixac con Barcelona. Esta línea aumentó un 25% el número de usuarios la semana del accidente, llegando a necesitar hasta tres autobuses más de los habituales.

Las dos líneas de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (la del Vallès y la de Llobregat-Anoia) también incrementaron el número de usuarios los días de la semana pasada en que no hubo servicio de Rodalies. El miércoles 21 (el primer día sin Rodalies), Ferrocarrils aumentó el número de pasajeros en 11.664 personas respecto al miércoles anterior. El jueves, el aumento fue de 5.277 personas; el sábado, de 14.782 y el domingo, de 26.956.