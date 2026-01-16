El TSJC amnistía al exconsejero de ERC Bernat Solé, inhabilitado por colaborar en el 1-O

El exconsejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, en un pleno del Parlament, el 4 de junio de 2020.

El tribunal argumenta que debe aplicar la norma pero no valora si los hechos fueron o no delictivos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha aplicado la ley de amnistía al exconsejero de Acción Exterior y exalcalde de Agramunt (Lleida) Bernat Solé, que fue condenado a un año de inhabilitación por colaborar en el 1-O. En un comunicado, ERC ha informado de la aplicación de la amnistía a Solé, aunque ha señalado que el tribunal ha desestimado el recurso por el que solicitaba la revisión y la anulación de la sentencia, así como el retorno íntegro del importe de la multa impuesta, de 16.000 euros.

Por su parte, el TSJC argumenta que “la despenalización produce, ciertamente, efectos análogos a los que genera una Ley de Amnistía”, pues los delitos cometidos bajo la legislación precedente dejan de ser perseguidos y las penas impuestas bajo tal legislación dejan de ser ejecutadas, pero no entra a valorar si los hechos fueron o no delictivos.

El exconseller ha subrayado que “no habrá amnistía efectiva hasta que todas las personas que sufrieron la represión puedan rehacer sus vidas en plena libertad”, mencionando especialmente al líder de ERC, Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado hasta 2031 y no puede ejercer de profesor universitario ni presentarse a unas elecciones.

Solé, que tras su paso por la política se reincorporó como profesor en un instituto, ha agradecido las muestras de apoyo recibidas durante los últimos años y especialmente a ERC, por asumir el coste de su defensa, y a la Caixa de Solidaritat por sufragar el coste de la multa impuesta por la sentencia.