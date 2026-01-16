El Gobierno vasco gestionará el subsidio de desempleo y las prestaciones familiares desde enero de 2027

El Gobierno refuerza su mayoría de investidura con un pacto muy relevante para el PNV, socio clave de Pedro Sánchez ya desde la moción de censura de 2018, cuando fue este partido quien dio la puntilla a Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel. El Gobierno central y el vasco han firmado este viernes en Madrid un acuerdo para el traspaso de cinco competencias, entre las que se encuentran las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia).

Mientras el Ejecutivo se acerca al PNV y hace poco lo ha hecho con ERC, con quien ha cerrado el acuerdo de financiación autonómica, Junts sigue fuera de la mayoría e incluso ha anunciado que no acudirá ni siquiera a la ronda de partidos que ha organizado el presidente la próxima semana para informarles del posible envío de tropas de paz a Ucrania, a la que sí acudirán el PNV y ERC. Fuentes de Junts señalan que la información relevante sobre este tema ya ha sido trasladada y que no ven necesaria “una fotografía” dado que no hay cambios significativos en la situación en Ucrania.

Según el acuerdo, el País Vasco gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año, según ha anunciado este viernes la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicado tras la firma del acuerdo en la sede de su departamento que en este proceso negociador “han intervenido varios ministerios en un trabajo que nunca es fácil” hasta llegar a un acuerdo que respeta el Estatuto y la Constitución.

La negociación ha sido muy difícil y en varias ocasiones se ha bloqueado. De hecho, estaba previsto cerrarla antes de final de 2025 pero se fue complicando. En diciembre se pospuso la cita clave en el último momento por falta de acuerdo.

El PNV se quejaba de las resistencias de los ministerios, especialmente de Seguridad Social, pero finalmente se ha desbloqueado todo porque detrás había presión política y la orden expresa de Pedro Sánchez a sus equipos negociadores para que cierren las cuestiones pendientes con los socios más relevantes para consolidar la mayoría, aunque sigue faltando Junts.

De las transferencias acordadas, la más importante es la gestión de las prestaciones de desempleo. Se estima que la administración vasca pasaría a gestionar un importe anual de unos 822 millones de euros. La transferencia incluiría el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendría la capacidad normativa. Sobre la gestión del desempleo, Torres ha defendido que la Comunidad asume la gestión “dentro del carácter unitario de la Seguridad Social y con respeto al principio de solidaridad”.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha señalado respecto al acuerdo que con estos cinco traspasos a Euskadi se cierra un “proceso negociador extremadamente laborioso” para llegar al “buen puerto” de ampliar “la casa vasca”, desde la filosofía de que “más autogobierno es más bienestar”. “Tenemos nuestro sistema de políticas de empleo que comparte oficinas con el SEPE; en el mismo lugar una persona tiene que cambiar de ventanilla, ahora se le va a facilitar al ciudadano que todo lo relativo a su vida laboral tenga una ventanilla única”, ha señalado. Ubarretxena ha alabado las virtudes del diálogo y la negociación y ha reconocido la buena actitud del ministro Ángel Víctor Torres y del secretario de Estado, Arcadi España, aunque ha lamentado que se deba llegar al límite para firmar pactos como este.

En todo caso, ha puesto en valor especialmente la importancia de la gestión de la protección de desempleo, del seguro escolar y las protecciones familiares no contributivas, con las que Euskadi cierra el ciclo de las políticas pasivas sin romper la caja única, ha dicho. Además, ha alabado el sistema de cupo como la herramienta básica para poder gestionar el traspaso y utilizar mucho mejor los recursos.

“Es un día muy importante por lo que se ha conseguido, pero el trabajo no termina aquí, aún debemos cerrar las competencias que nos quedan pendientes del Estatuto de Gernica y en esa labor vamos a continuar” ha explicado antes de concluir: “Se cumple así una ley orgánica y eso era lo que pedíamos”. Los gobiernos central y vasco anunciaron ayer el cierre del traspaso a Euskadi de estas cinco nuevas competencias, después de que hayan surgido tensiones entre socialistas y nacionalistas y ambos ejecutivos.